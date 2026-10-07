Más de 631.000 euros para impulsar el comercia local de l'Alfàs con el Bono Consumo

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi pondrá en marcha una nueva edición de la campaña Bono Consumo, una iniciativa destinada a fomentar las compras en los establecimientos del municipio y contribuir a la dinamización del comercio y la economía local. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, junto al concejal de Comercio Patrick de Meirsman, la concejala del Grupo Municipal Popular, Arancha González de Zárate, el concejal del Grupo Municipal del PP César Martínez, y la concejala titular del área Internacional Martina Mertens.

El concejal de Comercio, Patrick de Meirsman, ha destacado que “el procedimiento para poner en marcha esta nueva edición ya está en marcha, y que el Ayuntamiento ha dado el primer paso administrativo con la apertura del plazo para seleccionar una entidad colaboradora que se encargue de la gestión técnica de la campaña”.

En este sentido, el concejal alfasino ha explicado que el consistorio ha iniciado los trámites legales correspondientes, y ha abierto un plazo de cinco días para la presentación de candidaturas, en cumplimiento de los requisitos de concurrencia establecidos en la Ley General de Subvenciones.

De Meirsman ha señalado que, una vez completados estos trámites previos y seleccionada la entidad colaboradora, el Ayuntamiento dará a conocer los detalles de la campaña, incluidos los establecimientos que se adhieran, las fechas de adquisición de los bonos y el periodo en el que podrán utilizarse. El calendario definitivo dependerá de los plazos necesarios para completar el proceso de adjudicación.

El concejal ha subrayado la importancia de cumplir con los procedimientos administrativos, para poder avanzar correctamente, y ofrecer posteriormente toda la información necesaria a vecinos y vecinas, así como a los comercios interesados en participar.