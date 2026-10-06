Benidorm cortará el agua mañana en la avenida Montecarlo para culminar la renovación de la red

El desarrollo de las obras de renovación integral de las infraestructuras de la calle Montecarlo obligará a realizar mañana miércoles un corte en el suministro de agua potable para proceder a culminar siete entronques, según ha informado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate. Se trata de una actuación puntual muy necesaria para encarar la fase final de los trabajos que se llevan ejecutando desde hace meses.

En principio, el corte en el suministro está previsto que comience a las ocho de la mañana y que concluya a las 20 horas, aunque según ha indicado el concejal “vamos a trabajar lo más rápido que se pueda para tratar de conseguir que antes de mediodía pueda estar terminado”. Este corte afecta en su mayoría a comunidades de vecinos en la parte alta del Rincón de Loix, aunque la mayoría cuenta con grupo de presión y aljibe interior propios, por lo que la afectación debería ser mínima. “Avisamos a todos los vecinos para que tengan conocimiento de lo que se va a hacer, pero esperamos que les afecte lo menos posible” ha señalado González de Zárate.

El corte en el suministro se realiza “para culminar los enganches definitivos de agua potable”. En ese sentido, el edil de Ciclo del Agua ha indicado que “estamos llegando al final de la obra y eso es una muy buena noticia para los vecinos y conductores que han tenido unos meses complicados, pero que era necesario acometer esta obra”. González de Zárate ha precisado que “ahora estamos ya acabando la escena urbana, la accesibilidad de la calle y el adoquinado y después de ello encaramos la última fase con la colocación del mobiliario urbano, el nuevo arbolado y el asfaltado de la calzada”.

El objetivo con el que trabaja la Concejalía es que la obra esté finalizada de forma definitiva antes de acabar el presente año. Así, el concejal ha recordado que se trata de “una obra complicada que se estaba ejecutando a muy buen ritmo y queremos que siga así”. El edil ha recalcado que esta actuación conlleva, entre otros aspectos, “la creación de la red de aguas pluviales que no existía hasta ahora, la implantación de la red de agua regenerada y la renovación de las canalizaciones de agua potable y alcantarillado”.

González de Zárate ha incidido en que “es una obra difícil, pero muy necesaria para los vecinos y residentes de la parte alta del Rincón de Loix en la que además de la renovación de infraestructuras y creación de otras nuevas, también se colocará nuevo arbolado, nueva iluminación y habrá accesibilidad total”.

La intervención en esta calle comprende cerca de 400 metros lineales. Los trabajos actuales son una continuación de los que ya finalizaron hace más de un año en el tramo entre las calles París y Roma. La actuación se adjudicó por un importe de 1.355.814,06 euros y se financia íntegramente con los Fondos de Renovación del Servicio Municipal de Aguas.