Dimite la presidenta del PP de L’Alfàs del Pi por discrepancias con la lista electoral

La hasta ahora presidenta del Partido Popular de L’Alfàs del Pi, Maite Huerta, ha presentado su dimisión como presidenta del partido.

Tal y como ha confirmado a Onda Cero, Huerta presentaba ayer miércoles por la tarde su carta de dimisión tras doce años como presidenta local del Partido Popular, alegando discrepancias con la dirección provincial y con la lista electoral con la que el partido concurrirá finalmente a las elecciones.

Huerta ha asegurado que la decisión de renunciar a todos sus cargos orgánicos ya estaba tomada “desde hace meses” cuando se decidió que Carlos Pastor fuera el candidato a la Alcaldía. “Ya había decidido dejar todos mis cargos en manos de Pastor y que fuera él quien formase una nueva ejecutiva. Una vez pasadas las Elecciones Municipales, tenía previsto dimitir y que se formase una gestora hasta que se pudiera convocar un nuevo proceso para elegir nueva directiva el partido”, ha manifestado.

Sin embargo la defenestración de Pastor como cabeza de lista y su sustitución por el ex edil de Cs, César Martínez, por parte de la directiva provincial de los populares ha precipitado su decisión. Huerta ha mostrado su total disconformidad con la lista electoral que “más parece que funciona como una peña de amigos” y con la dirección provincial de los populares “que nunca me consultó ni me pidió opinión como presidenta del partido a nivel local”.

Tras la renuncia de Huerta deberá ser la dirección provincial del PP la que nombre una gestora mientras se abre un nuevo proceso electoral.