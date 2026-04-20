Benidorm alcanza en la primera quincena de abril una ocupación del 80% mejorando los registros del año pasado

Benidorm demuestra su fortaleza turística en el arranque de abril, con una ocupación del 80,7% en la primera quincena y con unas previsiones de reservas ya confirmadas de esta segunda quincena que rozan el 80%

Los datos hoteleros ofrecidos por HOSBEC muestran que Benidorm obtiene mejores resultados en esta primera quincena de abril que el año pasado y suponen así la consolidación de la ciudad como destino turístico puntero en la Comunidad, con una alta demanda en periodos como la Semana Santa apoyada en su elevada capacidad hotelera y en una demanda internacional especialmente fiel.

El mercado británico continúa siendo el gran motor del destino Benidorm, con un 43,4% del total, aunque ligeramente por debajo del 46,1% de 2025. Este ajuste se ve compensado por el notable avance del mercado nacional, que crece hasta el 42,5% frente al 37,1% del año anterior debido al efecto de la Semana Santa. A partir de ahí, el resto de los mercados presentan una estructura muy concentrada, con Irlanda (2,6%), Bélgica (2,2%) y Países Bajos (2,1%) como principales emisores secundarios, en un contexto de menor dispersión internacional respecto a otros destinos.

Por categorías, el comportamiento es especialmente sólido. Los hoteles de 4 estrellas alcanzan una ocupación del 79,5%, ligeramente por encima de 2025, mientras que el segmento de 3 estrellas destaca con un incremento más acusado, situándose en el 85,2% frente al 79% del año anterior.

Las reservas confirmadas para la segunda quincena de abril ya rozan el 80% lo que anticipa una continuidad en niveles elevados tras el impulso de la Semana Santa y refuerza la estabilidad del destino en el inicio de la temporada alta.