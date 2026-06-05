El Centro de Salud Rincón de Loix inicia la actividad del área de rehabilitación y fisioterapia a partir del 8 de junio

La Conselleria de Sanidad pondrá en marcha el próximo 8 de junio las instalaciones del área de rehabilitación y fisioterapia del nuevo centro de salud Rincón de Loix, una actuación que permitirá acercar esta atención especializada a una población de aproximadamente 18.000 habitantes que hasta ahora la recibía en el Centro de Salud La Cala de Benidorm.

La nueva área de rehabilitación, equipada con gimnasio y espacios adaptados para la atención individual y grupal, contará con servicio de fisioterapia en horario de mañana y una tarde a la semana. Supone un avance en la atención de proximidad y permitirá mejorar la accesibilidad a los tratamientos de fisioterapia, además de reforzar la capacidad asistencial del departamento.

El director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, ha destacado que la puesta en marcha del servicio confirma el compromiso adquirido por la Conselleria de Sanidad para que la zona de rehabilitación estuviera operativa antes del verano como finalmente va a ser. “Nuestro objetivo ha sido que la ciudadanía dispusiera cuanto antes de un servicio de fisioterapia más cercano y accesible”, ha señalado.

En las nuevas instalaciones se ofrecerá la cartera de servicios de rehabilitación básica establecida para Atención Primaria por el Sistema Nacional de Salud, entre los que se encuentran tratamientos fisioterapéuticos para el control de síntomas y la mejora funcional en procesos crónicos musculoesqueléticos; recuperación de procesos agudos musculoesqueléticos leves; tratamientos fisioterapéuticos en trastornos neurológicos, fisioterapia respiratoria, prevención del desarrollo o de la progresión de trastornos musculoesqueléticos y orientación y formación sanitaria al paciente o cuidador, cuando proceda.

Además de la atención individual, el servicio impulsará actividades comunitarias de fisioterapia dirigidas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, en línea con la cartera de servicios de las Unidades de Fisioterapia en Atención Primaria y Comunitaria de la Comunitat Valenciana.

Entre estas iniciativas destacan la ‘Escuela de Espalda’, los programas de prevención del dolor lumbar en mujeres embarazadas con refuerzo del suelo pélvico, el abordaje activo del dolor crónico persistente, y las intervenciones orientadas a la prevención de caídas y al manejo de la fragilidad en personas mayores.

Con esta actuación, el Departamento de Salud Marina Baixa continúa avanzando en la mejora de la atención de proximidad, y facilita que miles de ciudadanos puedan acceder a tratamientos de fisioterapia más cerca de su domicilio, sin necesidad de desplazarse a otros centros.