La Marina Baixa afronta una jornada de calor extremo con avisos por altas temperaturas y tormentas

La comarca vive una semana marcada por el intenso calor, con temperaturas que rozan los 40 grados y que hoy podrían alcanzar los 41 ºC. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), permanece activado el aviso rojo por altas temperaturas en municipios como Benidorm, Villajoyosa, La Nucía, Finestrat y Polop.

Además del calor, la previsión apunta a la llegada de tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento durante la tarde.

En el interior de la comarca, en localidades como Bolulla y Tàrbena, el aviso naranja a partir de las 12:00 horas probabilidad de lluvias y tormentas.

Como medida preventiva, algunos municipios ya han cerrado espacios naturales. En Benidorm permanecen cerrados El Moralet y el Parque Natural de Serra Gelada, mientras que en l’Alfàs del Pi se ha clausurado la Ruta del Faro de l’Albir.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas y permanecer, siempre que sea posible, en lugares frescos y bien ventilados.