Finestrat recupera la Caseta del Tio Frare, una construcción centenaria de piedra seca ubicada en la Foia de Cac

La alcaldesa, Nati Algado, ha visitado la Caseta del Tio Frare tras la finalización de los trabajos de rehabilitación que han permitido a Finestrat recuperar este emblemático refugio de piedra seca situado en la partida de la Foia de Cac. La actuación ha sido posible gracias a una subvención concedida por la Generalitat Valenciana dentro del Plan Restaura para la conservación y protección del patrimonio cultural.

La Caseta del Tio Frare es una construcción tradicional que, según los estudios realizados, podría datar de finales del siglo XIX o principios del XX. Durante décadas fue utilizada como refugio por agricultores y pastores de la zona, formando parte del paisaje y de la memoria rural de Finestrat.

Hace unos años, una fuerte tormenta provocó el derrumbe de la parte superior de la caseta, deteriorando gravemente la estructura. Gracias a esta actuación se ha podido reconstruir respetando las técnicas tradicionales de la piedra seca y recuperando su aspecto original.

La intervención ha contado con una ayuda de 7.000 euros concedida por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, dentro de las subvenciones destinadas a la recuperación de construcciones de piedra en seco de la Comunitat Valenciana.

Durante la visita, la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, destacó la importancia de conservar este tipo de construcciones tradicionales. “El Refugio del Tio Frare forma parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de la forma de vida de quienes trabajaron estas tierras durante generaciones. Recuperarla supone preservar una parte muy valiosa de la identidad de Finestrat”, señaló.

Asimismo, Nati Algado agradeció el apoyo de la Generalitat Valenciana para hacer posible esta actuación. “Estas ayudas nos permiten proteger elementos patrimoniales que, de otro modo, resultarían muy difíciles de restaurar. Nuestro compromiso es seguir trabajando para conservar y poner en valor el patrimonio cultural y etnológico de nuestro municipio”.

Patrimonio reconocido por la UNESCO

Las casetas de piedra seca son pequeñas construcciones rurales levantadas de forma artesanal utilizando únicamente piedras encajadas entre sí, sin ningún tipo de mortero o argamasa. Esta técnica constructiva fue reconocida por la UNESCO en 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su extraordinario valor cultural, histórico y paisajístico.

Estas edificaciones surgieron de la necesidad de agricultores y ganaderos de disponer de refugios en zonas de cultivo y montaña. Además de protegerse de la lluvia, el viento o las altas temperaturas, servían para almacenar herramientas y aperos agrícolas, e incluso para pernoctar durante las campañas de trabajo más intensas.

La construcción de una caseta de piedra seca requiere una gran destreza técnica. Sus gruesos muros garantizan la estabilidad de la estructura y sus cubiertas, realizadas mediante la aproximación sucesiva de hiladas de piedra, permiten cerrar el espacio sin necesidad de emplear materiales de unión.

Con la recuperación de la Caseta del Tio Frare, el Ayuntamiento de Finestrat continúa avanzando en la protección de su patrimonio rural, contribuyendo a mantener vivo un legado que forma parte de la historia, el paisaje y la identidad del municipio. Preservando así su patrimonio etnológico y paisajístico para las futuras generaciones, un testimonio de las formas de vida tradicionales ligadas al campo y al aprovechamiento sostenible de nuestro territorio.

Esta actuación contribuye además a poner en valor el legado de la arquitectura de piedra seca, uno de los elementos más característicos de los paisajes rurales de la Marina Baixa y de toda la Comunitat Valenciana.