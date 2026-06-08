Manuel Pineda visita los nuevos accesos al Hospital Marina Baixa actuación con una inversión de 3,5 millones de euros

Manuel Pineda visitas los nuevos accesos al Hospital Marina Baixa tras la finalización de las obras ejecutadas por el Ministerio de Transportes

El subdelegado del gobierno en Alicante, Manuel Pineda, junto a Mayte García, diputada autonómica y secretaria comarcal del PSPV-PSOE, así como varios concejales de diversos municipios de la Marina Baixa como el portavoz socialista, Andreu Verdú. Sobre una posible segunda fase de estos accesos desde la parte norte de la comarca, subdelegación del gobierno ha asegurado que no ha previsón de realizarla, pero lo que era más demandado era el enlace por la parte sur y que ese enlace desde la parte norte podría ser para la siguiente legislatura barajando además varias propuestas, pero siempre poniendo en valor, según Pineda, esta primera fase.

Estas obras han supuesto una inversión de 3,5 millones de euros y se abrieron al tráfico hace escasamente dos semanas. El objetivo de la actuación del Ministerio de Transportes fue resolver los problemas de accesibilidad al Hospital desde la carretera N-332 mejorando la movilidad en la comarca, mejorando la accesibilidad peatonal y ciclista al Hospital, una obra que se ha llevado a cabo en un año y medio de plazo. Por su parte Mayte García, ha destacado que esta conexión era una demanda histórica de la comarca y ha incidido en su impacto directo sobre la ciudadanía. Con esta actuación se ha mejorado la accesibilidad al hospital y, además, la movilidad y accesibilidad en la comarca, ya que se ha creado un nuevo enlace a diferente nivel entre los nudos de Villajoyosa centro y Benidorm sur, que están separados por más de 6 kilómetros.

La actuación ha consistido en la construcción de un semienlace en la N-332, con ramales de entrada y salida que conectan con el hospital, y con glorietas a ambos lados de la carretera N-332. La actuación es compatible con la ampliación del centro sanitario que se está ejecutando actualmente, y con una futura ampliación de capacidad en la carretera N-332, que ya tiene características de autovía en el tramo contiguo de la variante de Benidorm.

Con este nuevo enlace, que proporciona un acceso directo al centro sanitario, se ha reducido en 4,4 km la distancia para los usuarios que vienen del sur, resolviendo los problemas de accesibilidad anteriormente existentes.

Junto a la construcción de este enlace se ha mejorado el acceso existente, dotándolo de aceras y de zonas de estacionamiento, además de un carril ciclista, conforme a la sección urbana existente en la zona.

Con esta actuación se ha mejorado la accesibilidad al hospital y, además, la movilidad y accesibilidad en la comarca, ya que se ha creado un nuevo enlace a diferente nivel entre los nudos de Villajoyosa centro y Benidorm sur, que están separados por más de 6 kilómetros.