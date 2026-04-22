Sucesos

Dos muertos al caer un andamio de una obra en una calle de Benidorm

Un tercer trabajador pudo evitar caerse desde el andamio, y por sus propios medios retornar al edificio por un balcón poniéndose a salvo.

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Grave accidente con la caída de un andamio de una obra en Benidorm esta mañana deja dos fallecidos
Grave accidente con la caída de un andamio de una obra en Benidorm esta mañana deja dos fallecidos | Onda Cero Marina Baixa

El operario que había resultado gravemente herido al desplomarse un andamio en una obra de Benidorm (Alicante) ha fallecido y ya son dos los muertos en el accidente laboral.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana (CICU), los servicios médicos han confirmado la segunda víctima mortal después de que ambos operarios quedaran atrapados entre los escombros.

Suceso Benidorm 2 fallecidos andamio obra
Suceso Benidorm 2 fallecidos andamio obra | Onda Cero Marina Baixa

Al lugar han acudido numerosos efectivos de los servicios de emergencias, entre ellos una ambulancia del SAMU y otra del Soporte Vital Básico (SVB) y una decena de bomberos.

El andamio se halla en la torre 2 del edificio Principado Europa, de 18 alturas, en la zona de Levante de Benidorm, y a esta hora la calle sigue cortada al tráfico de vehículos y personas.

Al parecer, el accidente laboral ha ocurrido cuando los trabajos habían finalizado y se procedía a levantar la estructura del andamio en vertical y, por razones que indagan, se ha producido el desplome.

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