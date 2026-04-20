Benidorm pide una subvención de 386.000 euros para contratar a mujeres desempleadas

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, ha solicitado una subvención de 386.051,65 euros para contratar durante diez meses a mujeres desempleadas dentro de un programa encaminado a mejorar sus capacidades para acceder de nuevo al mercado laboral. La edil del área, Mónica Gómez, ha explicado que “dentro de la política municipal de fomento del empleo entre los segmentos de población con mayores porcentajes de paro, vamos a participar de la convocatoria del programa autonómico ‘LABORA Dona’, dirigido a la contratación de mujeres, preferentemente mayores de 45 años, con la finalidad de incrementar su empleabilidad mediante la adquisición de experiencia laboral”.

Mónica Gómez ha explicado que este programa está financiado con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal y promovido por la Generalitat Valenciana, a través del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, LABORA, y que cuenta con un importe global para toda la Comunitat Valenciana que asciende a 12.250.000 euros.

Por lo que respecta a la subvención solicitada, la edil ha indicado que el número de beneficiarias de este programa “se concretará en función de la cuantía finalmente recibida”, ya que “la convocatoria de estas subvenciones prevé que los fondos concedidos sirvan para financiar los costes salariales y la cotización a la Seguridad Social de las mujeres contratadas”. Todas ellas prestarán servicio en puestos de atención al ciudadano en distintos espacios municipales.

La responsable de Empleo y Desarrollo Local ha remarcado la importancia de “impulsar acciones que favorezcan la contratación y la generación de empleo, que es la mejor política social que se puede desplegar, especialmente en estos momentos de incertidumbre económica” y ha agregado que estos contratos permitirán ofrecer a las mujeres que participen en el programa “no sólo estabilidad durante los diez meses de duración del contrato sino también una gran oportunidad para incrementar su experiencia profesional y mejorar su empleabilidad”.

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Por último, Mónica Gómez ha explicado que en ediciones anteriores, LABORA publicó las convocatorias de subvención del programa ‘EMDONA’, dirigida a la contratación de mujeres por parte de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Este año 2026, la convocatoria del programa ‘LABORA Dona’ se hace extensible a la totalidad de los municipios de la Comunitat Valenciana, posibilitando así la participación del Ayuntamiento de Benidorm.