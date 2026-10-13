El Consorcio Mare destina 2,25 millones de euros para pagar las obras de ecoparques y voluminosos ya ejecutadas

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, destinará 2.250.000 euros para pagar las obras efectuadas en la Planta de Voluminosos, el equipo Sorain de compostaje de residuos de la fracción orgánica y la ampliación e informatización de la red de ecoparques fijos y móviles. En la última Junta de Gobierno, los presentes aprobaron por unanimidad esta medida, que se ha ratificado por el pleno de la Diputación de Alicante, siguiendo la normativa vigente.

En concreto, se destinarán 1.438.739,56 euros para pagar el IVA de la construcción de la Planta de Tratamiento de Voluminosos: el resto del importe de las obras, 5.378.787,35 euros, fueron financiados por el plan GVA Next de la Generalitat Valenciana y los fondos europeos Next Generation. También se pagarán los 253.183,39 euros restantes del equipo SORAIN que composta los residuos orgánicos y los 558.077,05 euros de la ampliación de los ecoparques fijos de Pedreguer, Benidorm y la informatización de la red de ecomóviles.

“Aprovechamos el remanente de tesorería para liquidar tres de las mejoras más importantes que hemos efectuado en el Consorci Mare: la planta de voluminosos, la maquinaria de compostaje de la fracción orgánica y la ampliación e informatización de la red de ecoparques ,” ha destacado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Con esta medida, reducimos la deuda interna y abrimos la puerta a explorar medidas fiscales que nos permitan reducir el canon de tratamiento que pagamos los 52 municipios por el tratamiento de nuestros residuos municipales”.

La nueva Planta de Voluminosos

Esta infraestructura de gestión de residuos, que se puso en marcha a principios de verano, es la instalación más reciente del Complejo Ambiental de El Campello. En ella se tratarán anualmente 30.000 toneladas de residuos voluminosos de los municipios consorciados, como sillas, mesas, sillones u otro tipo de muebles del hogar. Gracias a sus sistemas de trituración, clasificación y triaje manual, podrá recuperar materiales complejos y aumentar la recuperación de residuos en el territorio.