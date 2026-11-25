El Ayuntamiento de Confrides - l’Abdet ha aprobado por unanimidad el Presupuesto General para el ejercicio 2027 en el pleno extraordinario celebrado el pasado viernes, 20 de noviembre, convocado expresamente para la aprobación de las nuevas cuentas municipales.

El presupuesto asciende a 371.254 euros, lo que supone un incremento del 17,17 % respecto al ejercicio anterior, con 54.391 euros más que en 2026. Las nuevas cuentas han contado con el respaldo de toda la corporación municipal y dan continuidad a la planificación económica mantenida durante toda la legislatura, en la que el Ayuntamiento ha aprobado cada año su correspondiente presupuesto.

La aprobación de las cuentas en noviembre permite afrontar los trámites legalmente establecidos con la antelación necesaria para comenzar 2027 con el nuevo presupuesto en vigor, facilitando la gestión municipal desde el primer día del ejercicio.

Entre las principales novedades destaca el refuerzo de los recursos destinados a los servicios municipales y al mantenimiento de parques y jardines. Asimismo, se duplica con creces la dotación destinada a actividades deportivas, se incrementan los recursos para la conservación de infraestructuras municipales y se cuadruplica la consignación inicial para inversiones reales.

Las nuevas cuentas mantienen también las dotaciones destinadas a la programación cultural y a la celebración de ferias, al tiempo que incrementan los recursos destinados a las fiestas populares. En materia de igualdad, el presupuesto contempla la incorporación de una partida específica para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género. Esta iniciativa responde a la reciente constitución de la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento y a la aprobación, por parte de esta, del Diagnóstico de Igualdad y del Plan de Igualdad Municipal, dotando de recursos económicos a las actuaciones previstas. Otra de las novedades es la consignación presupuestaria para la aportación municipal al Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant (GAL RMA), entidad dedicada a impulsar el desarrollo rural, la dinamización económica y la lucha contra la despoblación.

El alcalde, Rubén Picó, ha destacado la importancia del consenso alcanzado y de la planificación económica municipal durante toda la legislatura. «Desde el inicio de la legislatura hemos trabajado para que el Ayuntamiento disponga cada año de su propio presupuesto. Aprobar las cuentas en tiempo y forma, y hacerlo además por unanimidad, demuestra que somos capaces de alcanzar acuerdos en cuestiones fundamentales para nuestros vecinos».

El primer edil ha añadido que «nuestro objetivo es comenzar 2027 con los deberes hechos, reforzando los servicios municipales, mejorando nuestras infraestructuras y dando continuidad a las iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Confrides y l’Abdet»