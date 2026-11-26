De forma habitual a finales de año comienzan las actuaciones de poda de arbolado por todo el municipio de Benidorm, en los distintos barrios y calles de la ciudad y se desarrollan en diferentes fases dependiendo de la época de poda de cada una de las diferentes especies, así como de las zonas en las que se actúa.

Ya se ha llevado a cabo esa poda en la zona centro y sigue por el resto de barrios concretamente ahora en Colonia Madrid donde hay una mayor concentración de Moreras.

El concejal de parques y jardines de Benidorm ha explicado que esta poda se va a llevar a cabo lo más rápidamente posible para que los árboles cojan fuerza “es una práctica habitual, estamos hablando de podar aproximadamente 10.000 árboles que calculamos que la podemos acceder hasta el mes de febrero, es decir, estamos aproximadamente unos 90-100 días haciendo una poda bastante importante para que el árbol coja crecimiento”.