Benidorm convoca una línea de ayudas para apoyar con 45.000 euros la actividad educativa y cultural de las sociedades musicales

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado destinar 45.000 euros para el desarrollo de una nueva edición de la campaña ‘Escuela de Música o Educandos’ que se convocó por primera vez hace más de una década y que tiene como finalidad reconocer “el peso específico de las sociedades musicales en nuestra ciudad, así como apoyar su actividad cultural y educativa que realizan a lo largo del año”, según ha explicado el concejal de Cultura, Jaime Jesús Pérez.

“Desde el Ayuntamiento somos conscientes del papel que desarrollan las sociedades musicales de la ciudad y de su labor divulgativa de la cultura musical con actividades y participando de los diferentes actos sociales, culturales, festivos e institucionales que se celebran en el municipio”, ha señalado el edil, que también ha indicado que estas entidades musicales “llevan a cabo una amplia acción educativa con la formación que realizan desde sus escuelas de música, fomentando el interés por la música entre los niños, niñas y jóvenes de Benidorm y de otros municipios de la comarca”.

Por dichas razones las concejalías de Cultura y de Educación van a continuar, un año más, apoyando el trabajo de estas sociedades musicales mediante una nueva convocatoria de la citada campaña, para la cual ya se han aprobado las bases que regirán la concesión de dichas subvenciones.

Así, según figura en las mismas, estas ayudas podrán destinarse a financiar el funcionamiento de las propias escuelas de música o educandos, la adquisición y reparación de instrumentos, equipos informáticos y desplazamientos relacionados con su actividad. Podrán ser beneficiarias las sociedades musicales con banda de música que dispongan de escuela de música o educandos, que estén radicadas en Benidorm e inscritas en el registro de entidades de carácter cultural del Ayuntamiento y en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.

Las bases de la convocatoria establecen que la dotación económica de cada subvención concedida no podrá superar la cuantía de 15.000 euros por entidad y que la concesión de las mismas se tramitará por el procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva. La solicitud de los interesados tendrá que presentarse en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, un trámite que se realizará en los próximos días, tras la aprobación de las bases en Junta de Gobierno.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de realizar la valoración de las solicitudes figuran, entre otros, el número de alumnos en las escuelas de música o educandos así como los miembros con los que cuenta cada banda, además de los gastos relacionados con el funcionamiento de sus respectivas escuelas de música. Igualmente, dentro de estas bases también se regulan otros aspectos, como la realización de un número determinado de conciertos en el municipio a lo largo del año a cargo de sus bandas y/o del alumnado de las escuelas de música.

El concejal de Cultura ha destacado que “Benidorm tiene la gran fortuna de contar con tres agrupaciones musicales de gran nivel, que fomentan la cultura y la educación musical de niños, niñas y jóvenes desde sus respectivas escuelas”, una labor que, como ha recordado, “complementa también la formación profesional que ofrece nuestro Conservatorio José Pérez Barceló”. Por ello, “desde el Ayuntamiento seguimos apoyando la gran labor que realizan la Unión Musical, L’Illa y La Nova, dentro de nuestro compromiso con la cultura, la educación y las tradiciones de Benidorm”.