Benidorm aprueba el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 224 millones y que incrementará servicios sin subir impuestos

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este jueves el presupuesto municipal para el año 2026, un presupuesto que eleva por encima de los 224 millones de euros los gastos e ingresos previstos para este año y que, según ha explicado la edil de Hacienda, Aida García Mayor, permitirá “mantener el equilibrio económico del Ayuntamiento” a la vez que garantiza “la consecución del interés público para Benidorm y su ciudadanía”. Durante esta sesión plenaria, también han salido adelante otros asuntos de calado para la ciudad, como el Plan Económico Financiero que ha de ir aparejado a las cuentas de este año, así como la revisión de las tarifas de los aparcamientos públicos y el proyecto Benidorm Open Arena, que prevé la rehabilitación de la plaza de toros y su entorno.

Como paso previo a la aprobación del presupuesto, el pleno ha dado luz verde al Plan Económico Financiero, que ha salido adelante con el voto a favor del gobierno del Partido Popular y Vox y la abstención de los concejales del PSOE. La edil de Hacienda ha explicado que se trata de un plan “puntual y extraordinario” y que “no se deriva de una mala gestión económica, sino de una circunstancia excepcional, extraordinaria y no recurrente” como es la sentencia número 343 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, referente a la compra de los suelos del APR7 de Serra Gelada. En concreto, este plan viene “motivado por el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en el ejercicio 2025”, al incorporar los 348.659.377 millones derivados del fallo judicial a las cuentas del pasado ejercicio.

La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha explicado que el informe técnico elaborado por el área de Intervención “deja claro que este Ayuntamiento sigue manteniendo una situación financiera solvente, seguimos cumpliendo con los indicadores de sostenibilidad financiera, seguimos pagando a los proveedores dentro de los plazos legales y seguimos teniendo capacidad para prestar servicios públicos y desarrollar proyectos para la ciudad”.

Por eso, “este plan económico financiero tiene un carácter prácticamente formal” y “la propia Intervención señala que no son necesarias medidas extraordinarias, ni recortes ni subidas de impuestos ni ajustes que afecten a los ciudadanos” tal y como, según ha recordado, hizo en su día el último gobierno municipal del PSOE. “Basta con aplicar el presupuesto de 2026 para volver a cumplir con las reglas fiscales”, a lo que se une que “el Ayuntamiento ha actuado con responsabilidad”, aludiendo al acuerdo alcanzado con los aún propietarios del APR7 y homologado por los tribunales para afrontar el pago de la sentencia.

Presupuesto municipal

Tras la aprobación de este plan económico financiero, se ha procedido al debate del presupuesto municipal de 2026, unas cuentas que han salido adelante únicamente con el voto a favor de los 16 concejales del gobierno local del Partido Popular y a las que no se han presentado enmiendas. La concejal de Hacienda ha calificado el documento como “un presupuesto equilibrado y que cumple con todas las reglas impuestas por el Gobierno central a los ayuntamientos“. Tanto PSOE como Vox han votado en contra.

Aida García Mayor ha resumido algunas de las líneas maestra de este documento, que eleva por encima de los 224 millones de euros los gastos e ingresos previstos para este año, a la vez que ha mantenido que el mismo permitirá “mantener el equilibrio económico del Ayuntamiento” a la vez que garantiza “la optimización de recursos para la consecución del interés público”.

El presupuesto de 2026 presenta un aumento del volumen total de ingresos y de gastos del 83% con respecto al presupuesto de 2025 prorrogado de 2024. Entre ellos, en el Capítulo 1, prevé incrementar de 49,6 millones a 50,4 millones el gasto de personal, debido a la previsión de incorporar los puestos recogidos en las ofertas de empleo públicas de ejercicios anteriores y las previstas para el actual y la subida del 1,5% previsto por la normativa.

Asimismo, la concejal ha expuesto que las cuentas para 2026 “prevén un incremento del gasto social, que en áreas como Educación se sitúan en el 17% hasta alcanzar los 4,6 millones de euros”, a los que se añaden la inversión de 2,6 millones para las obras de reforma del colegio Ausiàs March, que están ya licitadas. El conjunto de las inversiones para 2026 alcanza los 93,5 millones, al computarse como inversión los 55 millones de euros procedentes del préstamo del Fondo de Impulso Económico que se destinarán a liquidar parte de la sentencia por los suelos de Serra Gelada, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los propietarios. A esta cuantía se suman 24,9 millones de euros procedentes del ahorro de 2025, que también se destinarán a inversiones y 4,5 millones procedentes de los fondos europeos obtenidos por el Ayuntamiento para destinar a inversiones.

Entre las inversiones incluidas en el presupuesto, y al margen de la ya indicada reforma del Ausiàs March, se recogen 2,7 millones para iniciar el proyecto Open Arena Benidorm, con el que se remodelará la plaza de toros, sobre una inversión total de 15,7 millones de euros, de los que 6,4 están subvencionados con el plan EDIL de la Unión Europea. Además, se incorporan 7,9 millones para los accesos al polígono industrial, cuya inversión total asciende a 18,6 millones; 1,8 millones para el parking disuasorio de El Moralet, de un total de 2,1 millones; 500.000 euros para la renovación de infraestructuras en las playas; 400.000 euros para la redacción del proyecto de la segunda fase de la avenida del Mediterráneo; 180.000 euros para redactar el proyecto de la nueva pista de atletismo; 300.000 euros para la primera fase del último tramo de la catenaria de Levante, sobre un total de 1,5 millones; o 600.000 euros para comenzar la construcción de la nueva base logística del servicio de residuos sólidos urbanos.

Asimismo, en relación al Presupuesto Participativo, García Mayor ha indicado que la inversión prevista para este año alcanza los 625.000 euros, algo más del 7% de las inversiones financiadas con recursos generales, lo que supone dos puntos por encima del 5% comprometido.

Por lo que se refiere a gastos financieros, la responsable de Hacienda ha detallado que la amortización anticipada de préstamos y, con ella, la disminución del endeudamiento bancario permitirá reducir de 2,9 a 1,4 millones esta partida. En el apartado de ingresos, se estima un incremento de los 122,8 millones en 2025 a los 224.7 millones euros en 2026, siendo las variaciones más significativas los incrementos en transferencias corrientes, transferencias de capital y disposición de préstamos.

En conclusión, la concejal ha manifestado que el presupuesto que se ha elaborado supone “un importante esfuerzo inversor” que contempla, además, “un aumento en el número de servicios a la ciudadanía y una mejora en la calidad de los servicios existentes, sin subir ningún impuesto de competencia municipal, tal y como nos comprometimos y reforzando la atención a quienes más lo necesitan”. Así, Aida García Mayor ha indicado que estas cuentas son “una declaración de intenciones y una demostración de que Benidorm puede seguir avanzando equilibradamente sin dejar a nadie atrás, y seguir creciendo con responsabilidad económica y sensibilidad social”.

Rehabilitación de la plaza de toros y su entorno

Por otra parte, también ha salido adelante por mayoría el expediente de contratación del proyecto Open Arena con el que se remodelará la plaza de toros y su entorno para convertirlo en un espacio multifuncional destinado a la cultura y la juventud y que mejorará la conexión entre los barrios Els Tolls, Colonia Madrid y la zona Centro. El procedimiento de licitación será mediante expediente ordinario y abierto armonizado.

La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha recordado que “el contrato de redacción y ejecución del proyecto asciende a 15 millones de euros y cuenta con financiación de la Unión Europea dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL), una convocatoria en la que el Ayuntamiento obtuvo en concurrencia competitiva con otros muchos proyectos, un total de 6,4 millones de euros”. De esa forma, Benidorm aportará 8,6 millones de recursos propios en varias anualidades. La partida de este año, según figura en el presupuesto municipal, será de 2,7 millones.

El proyecto incluye tres actuaciones. La primera de ellas, el ‘Arena Live’ tiene como objetivo “rehabilitar el coso para convertirlo en un espacio multifuncional garantizando su uso continuo y contribuyendo a la desestacionalización del turismo”. La segunda, ‘Arena Joven’, creará “un centro juvenil polivalente que combinará formación, creatividad y ocio saludable para impulsar el talento local y la participación juvenil”. La tercera actuación es el ‘Arena Encuentro’, “con el objetivo de eliminar las barreras urbanísticas que han aislado el barrio Els Tolls y mejorar la conectividad con el centro de la ciudad a través de infraestructuras accesibles y sostenibles”.

Una vez adjudicado el proyecto, desde la firma del contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para redactar el proyecto y 18 para ejecutarlo. En ese sentido, la concejal ha precisado que la empresa “tendrá un mes de plazo para la redacción del proyecto y una vez disponga del visto bueno de los técnicos tendrá dos meses para redactar el de ejecución. Después, la obra deberá completarse en 18 meses”. Caselles ha revelado asimismo que si en marzo de 2027 se ha ejecutado el 30% de la actuación “podremos acceder a fondos destinados a otros ayuntamientos que no hayan alcanzado ese porcentaje de ejecución”. En ese sentido ha añadido que “está todo muy estudiado para que los plazos se puedan cumplir y hacer realidad este proyecto tan demandado”.

Por último, la concejal popular ha afirmado que se trata de “un proyecto necesario que pone en valor una infraestructura existente, que actualmente no se puede utilizar por la situación en la que se encuentra, pero que ahora vamos a satisfacer tres necesidades a través de un solo proyecto”.

Tarifas de aparcamiento

Del mismo modo, el pleno ha aprobado por unanimidad las tarifas que estarán vigentes a partir de este mes de junio en los aparcamientos municipales del Mercado Municipal, Tomás Ortuño y Ametlla de Mar. Un asunto que fue retirado en el último pleno a raíz de una advertencia de la oposición de que la concesionaria estaba cobrando de forma incorrecta las tarifas. Por ello, se inició un expediente informativo que aún se está tramitando, según ha indicado la concejal de Hacienda, Aida García Mayor.

La edil ha precisado que las tarifas ”podrán ser aumentadas por la empresa concesionaria en la temporada estival en un 20% y estará obligada a reducirlas un 20% durante el resto de la temporada”. En este caso se entiende por temporada estival la comprendida entre el 21 de junio y el 22 de septiembre.

Así cada minuto de estacionamiento se cobrará a 0.0366 euros y el máximo diario será de 21,99 euros. En cuanto a los abonos las tarifas quedan de la siguiente manera: el abono diurno mensual (de 7 a 19 horas) costará 152 euros; el diurno mensual (de 7 a 22 horas) será de 158,57 euros; el abono nocturno mensual (de 19 a 9 horas) costará 130,28 euros; el abono mensual a tiempo completo serán 195,43 euros