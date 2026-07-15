La Oktoberfest 2026 se celebrará del 1 al 11 de octubre en el parking Estadi Olímpic de La Nucía

La “38ª Oktoberfest” tendrá lugar del 1 al 11 de octubre, en el parking del Estadi Olímpic de La Nucía. Por segundo año tendrá una fiesta Rock & Roll el “Thunder Day” (domingo 4 de octubre) por Mel Custom. Las reservas de mesa para cualquier de las 10 jornadas de la “Fiesta de la Cerveza 2026” se podrán realizar a partir del 1 de agosto en la web de los organizadores: www.oktoberfestccc.com o el 611 499 158.

Se trata de la “auténtica y más antigua Oktoberfest de la Comunitat Valenciana”, organizada por la Asociación CCC, en la que todos los asistentes disfrutan de música, comida, bebida y diversión. En la rueda de prensa de presentación de la “Oktoberfest 2026” de La Nucía participaron Gabriele Schäfer, pta. Asociación CCC, Pilar Pérez de Mel Custom La Nucía y Jessica Gommans, concejala de Residentes Internacionales de La Nucía.

Entrada libre y gratuita

La Oktoberfest se desarrollará durante diez días, del 1 al 11 de octubre, ya que lunes 5 de octubre se cerrará por descanso del personal. La entrada será libre y gratuita. El horario previsto de la “Oktoberfest” será entre semana desde las 18 horas hasta las doce y media de la noche. Los viernes y sábados cerrará a la 1 de la madrugada y el festivo viernes 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana) abrirá de 12 de la mañana a 24,30 h. de la noche. El domingo 4 de octubre será el “Thunder Day”, fiesta del Rock & Roll con concentración de motos que tendrá un horario especial.

La gran Carpa de la OktoberFest 2026 se instalará en el parking del Estadi Olímpic Camilo Cano, , donde todos los asistentes podrán disfrutar de una auténtica “Fiesta de la Cerveza” al estilo bávaro. Habrá una gran terraza de 500 m2 para la gente que quiera estar al exterior.

Reserva de mesas

Las reservas de mesas se abrirán el 1 de agosto en la página web de los organizadores: www.oktoberfestccc.com y también en el teléfono 611 499 158 o el mail oktoberfestccc@gmail.com

Para reservar mesa se necesita un grupo de mínimo 4 personas. Para reservar habrá que hacer un depósito de 5 euros por persona, cantidad económica que se devolverá en la carpa de la Oktoberfest. Se recomienda realizar reservas debido a los llenos absolutos que se registran cada año.

Gastronomía, cerveza

En la Oktober Fest se podrá degustar de la comida típica bávara: Codillos, pollos, 6 tipos de salchichas, pastel de carne, chucrut, ensalada de patatas, panecillos, bretzels, Berliner y platos veganos. Habrá diferentes tipos de cervezas: la Rubia: Erdinger Helles, la de Trigo: Erdinger Ur-Weisse, la Negra: de Weihenstephan (la cervecería más antigua de Alemania), Cerveza sin gluten y cerveza sin alcohol. Otras bebidas: refrescos, vino, champán, chupitos, cubatas.

Música en directo

La animación correrá a cargo del grupo de música folklórico alemán “Steinsberger”, que vendrán exprofeso a actuar durante esos 10 días en La Nucía. Una banda de música de 7 músicos, premiada en Alemania.

Fiesta Rock & Roll: 4 octubre

Por segundo año la Oktoberfest de La Nucía tendrá una jornada especial con el “Thunder Day” el domingo 4 de octubre desde las 10 horas. Se trata de una fiesta Oktoberfest Rock & Roll organizado por Mel Custom La Nucía con la colaboración de Asociación CCC. Habrá música en directo con tres grupos de música rock, vuelta motera por La Nucía…etc.

Promoción para La Nucía

Esta Oktoberfest supondrá una gran promoción turística para La Nucía durante 10 intensos días en el mes de octubre. La comunidad alemana es una de las principales de residentes internacionales en el municipio, por lo que se espera que esta “Fiesta de la Cerveza” sirva también para su integración en la sociedad nuciera y para dar a conocer la “cultura y folklore alemán” a todos los asistentes.

Gran Parking

El gran parking de la Ciutat Esportiva Camilo Cano y su fácil acceso para autobuses lo convierten en el lugar ideal para realizar esta “Oktoberfest”, donde se ha desarrollado durante los últimos años: 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025