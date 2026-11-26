El Ayuntamiento de Villajoyosa está ejecutando la reconstrucción de 284 nichos y 71 osarios de los módulos funerarios de San Jaime, San Pedro y San Vicente del cementerio municipal. La actuación cuanta con un presupuesto de más de 581.000 euros.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “esta intervención tenía que hacerse de forma urgente debido al estado de ruina técnica en el que se encontraban dichas estructuras. Ese mismo estado ha hecho que sea necesaria su demolición y completa renovación desde cero para garantizar tanto la seguridad como el mantenimiento futuro”.

La actuación que se está realizando incluye la exhumación, demolición, reconstrucción y posterior inhumación en los nichos en los que se está ejecutando el proyecto. La concejala de Cementerio, Marisa Mingot, indicó que “se ha avisado a todas las familias de los pasos que se iba a dar desde el inicio hasta el final”. La edil apuntó que “si no hubiéramos comenzado a ejecutar esta renovación, las consecuencias podrían haber sido que se derrumbaran los bloques”.

Las obras se ubican en dos zonas del cementerio donde se sitúan parte de los nichos de mayor antigüedad. La inversión global supera los 581.000 euros dividido en dos actuaciones. La primera en el módulo San Jaime sobre 164 nichos y 41 osarios. Los trabajos han sido adjudicados por un importe de 323.052,79 euros y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

La segunda se centra en los módulos San Pedro y San Vicente y abarca la renovación completa de 120 nichos y 30 osarios ubicados en la calle 201. Este proyecto ha sido adjudicado por 258.044,42 euros y tiene también un plazo de ejecución de dos meses.