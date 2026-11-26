El Ayuntamiento de Altea, a través de la Empresa Pública, está llevando a cabo los trabajos de mejora y acondicionamiento del jardín situado en el Camino del Instituto, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la seguridad y la estética de este espacio verde del casco urbano. Así lo ha informado la edil de Infraestructuras, Aurora Serrat.

Una de las principales actuaciones es la ejecución de un camino para peatones que discurrirá por el interior del jardín, dando respuesta a un uso habitual del vecindario que, desde hace muchos años, atraviesa esta zona a través de un camino de tierra. Con esta intervención se condicionará este recorrido para facilitar el paso de los peatones. Además, se instalará alumbrado a lo largo del camino para mejorar la visibilidad y la seguridad.

Los trabajos también contemplan la construcción de un murete de piedra alrededor de toda la zona ajardinada, dando continuidad a la estética de los jardines adyacentes y consiguiendo una mayor uniformidad e integración paisajística del conjunto.

La actuación se completará con la mejora de la vegetación del jardín, contribuyendo así al embellecimiento de este espacio público.

La concejala de Escena Urbana ha destacado que “con esta actuación damos respuesta a un uso que el vecindario hace desde hace muchos años, acondicionando un paso que hasta ahora era de tierra e integrándolo en el mismo jardín. Aprovechamos esta intervención para mejorar la vegetación, el alumbrado y la estética del conjunto”.

“Continuamos trabajando en la mejora de los diferentes espacios públicos del municipio, con actuaciones que dan respuesta a las necesidades cotidianas del vecindario y que nos permiten avanzar hacia una Altea más amable, funcional y cuidada”, ha añadido Serrat.

Esta intervención se enmarca en las actuaciones de mejora y puesta en valor de los espacios verdes urbanos impulsadas desde la Concejalía de Escena Urbana del Ayuntamiento de Altea.