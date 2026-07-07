Las altas temperaturas elevan al máximo el riesgo de incendios y obligan a cerrar espacios naturales en la Marina Baixa

En Finestrat, además, la tarde de ayer lunes se registró un incendio en la zona verde de la urbanización Golf Bahía. El fuego se declaró alrededor de las seis de la tarde y quedó completamente controlado poco después de las siete y cuarto gracias a la rápida intervención de los bomberos, la Policía Local y los servicios de emergencia. Las llamas calcinaron aproximadamente 1.500 metros cuadrados de superficie.

Ante esta situación, las autoridades insisten en extremar la precaución y recuerdan las restricciones en vigor. Queda prohibido transitar por senderos y fuera de los caminos autorizados, encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales y en un radio de hasta 500 metros, así como realizar obras o trabajos en zonas forestales.

También se suspenden las autorizaciones para actividades deportivas y recreativas en estos espacios.

En Benidorm, el Ayuntamiento ha cerrado el acceso al Parque

Natural de la Serra Gelada y al parque de El Moralet mientras se mantenga el nivel máximo de preemergencia. La Policía Local ha reforzado la vigilancia y la señalización en estos espacios, al tiempo que recomienda seguir las medidas de prevención frente a las altas temperaturas.

Por su parte, l'Alfàs del Pi ha clausurado temporalmente el acceso al Camino del Faro del Albir, dentro del Parque Natural de la Serra Gelada. Solo podrán acceder los servicios autorizados para labores de gestión, mantenimiento, vigilancia o emergencias.

Desde los tres municipios se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Se pide evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio y avisar inmediatamente al 112 o a la Policía Local si se detecta humo, fuego o cualquier situación sospechosa. La colaboración de todos es fundamental para proteger el entorno natural durante estos días de riesgo extremo.