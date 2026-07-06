Villajoyosa presenta los cargos de las fiestas de Moros y Cristianos de 2026

Más de 2000 personas asistieron anoche al acto de la presentación oficial de los cargos festeros de las fiestas de Moros y Cristianos 2026 de Villajoyosa. La Asociación Santa Marta organizó este acto en el que se presentaron los capitanes de cada una de las 22 compañías, que subieron al escenario acompañados de sus correspondientes abanderados, los embajadores, el Emisario del Rey Moro y los máximos exponentes de las fiestas, el Rey Moro y la Reina Cristiana. Las compañías Artillería del Islam y Llauradors ostentan este año los reinados, representados en los festeros Juan Lloret, Rey Moro 2026, y Marta Llinares, Reina Cristiana 2026.

El acto tuvo lugar en el recinto junto al Teatre Auditori, donde estaban ubicadas las aulas del antiguo colegio público Doctor Álvaro Esquerdo. Con él, se inician las fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional.

Tras la presentación de los cargos de este año, fue el turno de la pregonera de 2026, Pepa Amorós, quien ha sido abanderada de la Asociación Santa Marta los últimos 37 años. Proclamó un pregón anunciador de las fiestas donde hizo un repaso con fotografías a toda una vida siendo festera. Desde pequeña comenzó su andadura con los “Pollosos”. En 1984 formó parte de la compañía Destralers y durante aquellos años vivió también la fiesta vestida de Tuareg. En 1987 ostentó el cargo de capitana “destralera”. La emoción se dejó ver en sus palabras y animó a todos los festeros a vivir la fiesta intensamente.

Presentación Cargos Festeros Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

El presidente de la Asociación Santa Marta, Marías Romá, felicitó a todos los cargos festeros además de destacar que las Fiestas de Moros y Cristianos nacen del trabajo que durante años se ha hecho por parte de todos los implicados en los días grandes.

El Alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, clausuró el acto y, además de agradecer la labor de la Asociación Santa Marta, felicitar a los cargos festeros y desear a los vecinos, festeros y visitantes que disfruten de las fiestas patronales, anunció que el Consell Valencià de Cultura ya ha dado el visto bueno para declarar el acto del Desembarco como Bien de Interés Cultural Inmaterial, por lo que “en breve ya será oficial”.

El Alcalde destacó que “nos tenemos que creer y promover el que somos, el que hacemos y el que celebran. Nuestro Desembarc es único en el mundo y es nuestra cordura de identidad cultural”. Marcos Zaragoza añadió que “este año se cumplen 180 años del primero Desembarc documentado. Tenemos un gran tesoro, somos los protagonistas de un gran tesoro histórico y cultural”. Con esta distinción “entraremos en el grupo selecto de fiestas declaradas BIC como son las Fallas de València, las Hogueras de Alicante y las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Porque proteger nuestra fiesta es proyectarla. Es asegurar que las generaciones futuras también la vivan. Es blindar nuestra diferencia”.

Asimismo, Zaragoza destacó que, la Concejalía de Fiestas ha aumentado la partida presupuestaria para enaltecer todavía más las fiestas.

La Societat Musical l’Ateneu de La Vila Joiosa interpretó la banda sonora de la velada y condujeron el acto Ana Climent y Marta Solbes, al que también asistió la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve; directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig; y miembros de la corporación municipal.

Al escenario subieron los capitanes 2026 acompañados por sus banderers: Beatriu Pascual Moreno, capitana de Moros de Capeta, con el banderer Jaume Soler Soriano; Gema Morales Llinares, capitana de Moros Mercaders, con su banderera Angela Hurtado Llinares; Ferran Martín Cortés, capitán de Artillería Mora, con su banderer Joan Mayor Baldó; Antonio Martín Plaza, de la compañía Moros Pakkos, con su banderer Roberto Marín Valero; Gema González Iborra, capitana de Guardia Negra, con Fran Ponzoda, banderer; Marta Llorca Cebrián, capitana de Beduins, con María Llorca Cebrián, banderera: María Belén Raso Adrover, capitana de Pirates Berberiscos, con Laura Zamora como banderera; Ana Baldó Muñoz, capitana de Tuaregs, con Gaspar Esquerdo como banderer; María García Iglesias, capitana de Moros del Riff, con Joan García como banderer; Ángel Botella Sebastià, capitán de Negres, con Gaspar Sánchez como banderer; y Vicente Mayor Lloret, banderer de Artillería del Islam, que ostenta el reinado moro.

En el bando cristiano, Toñi Aragonés Llorca, capitana de Almogavers, con Ana Mayor como banderera; Amador Sáez Palomeque, capitán de Marinos, con Ángel Adrover como banderer; Jorge Mansilla Salas, capitán de Caçadors, con Roberto Pérez como banderer; Nicolás Baldó Baldó, capitán de Voluntaris, con Gabriel Baldó Baldó como banderer; Mireia López Lloret, capitana de Pescadors, con Gaspar López Lloret como banderer; María Rosa Lloret Llorca, capitana de Catalans, con Miguel Jiménez Campos como banderer; Clara Llorca Martínez, capitana de Artillería Cristiana, con Ana Vera como banderera; María Purificación Navalón García, capitana de Contrabandistes, con César Gallego como banderer; Jaume Baldó Peña, capitán de Pirates Corsaris, con Unai Baldó como banderer; José Vicente Mora Soriano, capitán de Destralers, con Juan Berenguer como banderer; y Tomás Lloret Llorca como banderer de la compañía Llauradors, que ostenta el reinado cristiano.

Este año, por primera vez, el cargo de gobernador de la plaza lo ostenta una mujer, María Teresa Vinaches, que subió también al escenario junto a la embajadora contrabandista, Claudia Pérez; el embajador cristiano, Luis García; el embajador beduino, Antonio Ruiz; el embajador moro, José Miguel Llinares; y el emisario Francisco Cañavate.

La velada continuó en el mismo recinto con una fiesta organizada por la Asociación Santa Marta.

Antes del acto de presentación de cargos festeros, se celebró el desfile de ambos bandos por las calles del municipio. La Reina Cristiana y el Rey Moro se encontraron en la avenida País Valencià. Desde ahí continuaron hasta la sede de la Asociación Santa Marta y terminar el camino en el recinto donde se organizaba el acto.