El último jueves del mes de noviembre va a ser soleada, con alguna racha de viento moderada del noroeste, sobre todo por la mañana, y pocos cambios en las temperaturas.

El termómetro va a alcanzar en Elche, Crevillent y Santa Pola valores máximos de 18 grados centígrados.

Además, la previsión meteorológica apunta a que los días que restan de semana van a ser muy estables. Mañana viernes, a primeras horas, habrá un poco de viento moderado, si bien el resto del día el viento será flojo. Predominará el sol y las temperaturas mínimas tenderán al descenso, el domingo con algunas nubes altas.