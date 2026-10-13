La Subida al Racó de la Morera en Elche se pospone hasta enero de 2027

La tradicional Subida al Racó de la Morera, una de las citas de referencia en el calendario atlético de la provincia, modifica la fecha de celebración de este año tras la reciente convocatoria anticipada de elecciones generales en España. La reorganización de los comicios ha obligado a reestructurar el calendario oficial de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV), ubicando de forma sobrevenida la maratón Elche-Alicante en la fecha inicialmente prevista para el Racó (13 de diciembre de 2026).

Ante este escenario, el Club Kilómetro a Kilómetro Elche, como organizador de la Subida al Racó y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche han decidido trasladar la Subida al Racó de la Morera del 13 de diciembre de 2026 al domingo 10 de enero de 2027.

Con más de 1.000 participantes ya inscritos antes de este ajuste en el calendario, la organización ha situado la atención al deportista en el centro de sus decisiones. Por ello, se ha habilitado un plazo del 8 al 31 de octubre durante el cual cualquier participante que no pueda asistir en la nueva fecha podrá solicitar la devolución íntegra del importe de su inscripción, descontando los gastos de gestión.

El participante interesado en la devolución, por no poder participar en la nueva fecha, solo tiene que entrar a la sección de gestionar su inscripción en la web de inscripciones y solicitar la devolución, que será abonada en pocos días.