‘Señuelo’ gana el Festival Internacional de Cine de Elche de 2026 y ‘Faustino’ cautiva al público

‘Señuelo’, de Martha G. Ayerbe, se ha alzado este año con el Premio Fundación Mediterráneo al mejor cortometraje del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, que ha complido su cuadragésimo novena edición.

Martha G. Ayerbe, directora de 'Señuelo' con el premio del Festival de Cine de Elche. | FICIE

El palmarés del certamen de este año se ha completa con ‘Pedro Tomás explica el mundo’, del lituano Kornelijus Stučkus, que ha sido el mejor corto en el apartado de Documental; ‘El Cuerpo de Cristo’ de la directora gallega Bea Lema, que ha ganado en la categoría de Animación; ‘Pobre Marciano’, del alicantino Alex Rey, que se ha llevado el Premio Fescurt al mejor cortometraje de la Comunitat Valenciana; ‘Cremada’, que ha sido el mejor corto de Autor Novel; ‘NåDE’, mejor corto Internacional; y ‘Faustino’, que se ha sido el Premio del Público.

Todos los galardones fueron entregados el pasado viernes durante la Gala de Clausura del festival de cine de Elche, que fue un acto en el que Ramón Barea Monge, recogió el premio al Mejor Actor; Lidia Casanova Señé el de Mejor Actriz; y el galardón a la Mejor Dirección ha sido para Germán Mairén por ‘Faustino’.

Además, se entregó la Palmera de Plata del festival cinematográfico a la actriz Kiti Mánver en reconocimiento a su larga trayectoria.

La actriz Kini Mánver tras recoger la Palmera del Plata del Festival de Cine de Elche. | FICIE

Un thriller gana el festival

‘Señuelo’, el corto ganador es un thriller de 15 minutos dirigido por Martha G. Ayerbe que cuenta la historia de Martín, un niño tímido y sensible que acompaña a su padre y al jefe de este durante una jornada de caza.

El corto está producido por el cineasta Juan Antonio Bayona y ha sido el debut en la dirección cinematográfica de la zaragozana Martha G. Ayerbe.

Por otro lado, ‘Faustino’, Premio Hort del Xocolater del Público, que es el que otorgan los espectadores que han asistido a las proyecciones del festival, es un cortometraje de 19 minutos cuyo personaje principal es Faustino, un jubilado de 70 años que un día, como hace regularmente, acude a su banco. Sin embargo, lo que parece una visita rutinaria da un giro inesperado cuando Ramón, el director de la sucursal, decide atenderlo personalmente para quitárselo de encima cuanto antes. Con una puesta en escena precisa y un inteligente equilibrio entre el humor y la emoción, se construye una historia cercana y llena de matices.