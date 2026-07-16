Este domingo fútbol, música y fiesta en Siente Santa Pola Xperience

Siente Santa Pola Xperience cierra edición este domingo 19 de julio tras una gran programación de conciertos y monólogos. Y lo hace a lo grande coincidiendo con la final del Mundial y la llegada de la icónica casita de Bad Bunny al auditorio El palmeral de Santa Pola. Apertura de puertas a las 19h. y a las 21h. se podrá seguir la final del Mundial en la pantalla gigante instalada. Esta tarde noche puedes vivir la experiencia de la casita de Bad Bunny y perrea de verdad. Con las actuaciones de Albert González, Dj Baste, Eduard Ventura, Vukko y Alex Salas. Todo en Siente Santa Pola Xperience este domingo 19. Entradas a la venta en www.sientesantapolaxp.com