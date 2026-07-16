PANTALLA GIGANTE EN AUDITORIO EL PALMERAL DE SANTA POLA

Este domingo fútbol, música y fiesta en Siente Santa Pola Xperience

Santa Pola Xperience instala este domingo en el escenario de los conciertos una pantalla gigante para ver en directo la final del Mundial entre las selecciones de España y Argentina. Además del partido puedes vivir la experiencia de la icónica casita de Bad Bunny y perrea de verdad

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Este domingo fútbol, música y fiesta en Siente Santa Pola Xperience
Este domingo fútbol, música y fiesta en Siente Santa Pola Xperience | Siente Santa Pola Xperience

Siente Santa Pola Xperience cierra edición este domingo 19 de julio tras una gran programación de conciertos y monólogos. Y lo hace a lo grande coincidiendo con la final del Mundial y la llegada de la icónica casita de Bad Bunny al auditorio El palmeral de Santa Pola. Apertura de puertas a las 19h. y a las 21h. se podrá seguir la final del Mundial en la pantalla gigante instalada. Esta tarde noche puedes vivir la experiencia de la casita de Bad Bunny y perrea de verdad. Con las actuaciones de Albert González, Dj Baste, Eduard Ventura, Vukko y Alex Salas. Todo en Siente Santa Pola Xperience este domingo 19. Entradas a la venta en www.sientesantapolaxp.com

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