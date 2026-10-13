La semana comienza con sol en Elche, Crevillent y Santa Pola, pero puede acabar con lluvia

Este martes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó una jornada soleada, con suaves brisas marinas a partir de mediodía y con temperaturas sin cambios.

El termómetro va a rondar valores máximos en Elche y en Crevillent de 27 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se alcanzará los 26.

En los próximos días se espera llegada de nubosidad variable, mañana podrían escaparse algunas gotas hacia el mediodía y el jueves durante la mañana.

Además, el fin de semana apunta en estos momentos a una situación de tormentas y descenso de las temperaturas que será importante el domingo.