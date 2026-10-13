La crónica del tiempo

La semana comienza con sol en Elche, Crevillent y Santa Pola, pero puede acabar con lluvia

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto de palmeras en Elche.
Huerto de palmeras en Elche. | Onda Cero Elche

Este martes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó una jornada soleada, con suaves brisas marinas a partir de mediodía y con temperaturas sin cambios.

El termómetro va a rondar valores máximos en Elche y en Crevillent de 27 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se alcanzará los 26.

En los próximos días se espera llegada de nubosidad variable, mañana podrían escaparse algunas gotas hacia el mediodía y el jueves durante la mañana.

Además, el fin de semana apunta en estos momentos a una situación de tormentas y descenso de las temperaturas que será importante el domingo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid