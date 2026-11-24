El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha registrado un total de 74 enmiendas al proyecto de presupuesto municipal para 2027 que se plantea desde el equipo de gobierno y que está previsto que se debata y vote en un pleno municipal de carácter extraordinario convocado para este próximo jueves,

El conjunto de esas enmiendas supone movilizar más de ocho millones de euros, retrayendo dinero de algunas de las partidas presupuestarias contempladas en el documento para crear otras nuevas o incrementar las dotaciones económicas de algunas que existen.

Entre otros aspectos, los socialistas reclaman incrementar las dotaciones contempladas en el documento original para conceptos de áreas como servicios sociales, promoción económica, cultura y deportes.

Los socialistas también plantean enmiendas encaminadas a incrementar las ayudas al pago del IBI y las de rehabilitación de vivienda o las de alquiler para jóvenes y familias.

Del mismo modo, con las enmiendas del PSOE se pide crear un bono consumo municipal, dotado con un millón de euros, dirigido al ámbito escolar coincidiendo con el inicio del curso, así como incrementar un 25 % los convenios que mantiene el Ayuntamiento con todos los colectivos sociosanitarios.

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha destacado que “las 74 propuestas” que se plantean persiguen “orientar el presupuesto a las personas, a los barrios y a las pedanías”.

El fomento del Deporte Escolar; la mejora de la iluminación campos de fútbol o la reforma del polideportivo de La Marina; “la recuperación en el presupuesto” de programas para la Igualdad LGTBIQ+; y dotaciones para el impulso de un concurso de ideas para la reforma y modernización de la avenida de La Libertad, son otros de los conceptos que destacan entre las más de propuestas plasmadas por el Grupo Socialista en las enmiendas al presupuesto municipal que ha presentado.