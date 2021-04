La procesión de las aleluyas de Domingo de Resurrección de Elche se hace presente de nuevo de manera virtual

Pese a la cancelación de las procesiones de Semana Santa provocada por segundo año consecutivo por la pandemia del coronavirus, Elche no quiere dejar de vivir una de sus tradiciones más arraigas en la celebración como es la lluvia de aleluyas que se repite año tras año en el transcurso del Domingo de Resurrección, concretamente en el momento del encuentro de las imágenes de Jesús Resucitado y la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad.

Para hacer presente ese instante único en la Semana Santa ilicitana el Ayuntamiento de Elche y la empresa ilicitana Grupo Antón Comunicación han promovido el lanzamiento virtual de aleluyas.

Se ha puesto en marcha una web App (aleluyaselche.com) a través de la que cualquier ciudadano puede lanzar su propia aleluya, disponiendo de la posibilidad de elegir el diseño y el color, así como incluir una dedicatoria con los deseos e ilusiones que quiera expresar.

Pepe Antón, director general de Grupo Antón Comunicación, ha destacado que el objetivo de la iniciativa es que “todo el pueblo de Elche participe poniendo su nombre o un mensaje en una aleluya virtual para conseguir que el ánimo de la gente siga positivo y que, de alguna manera, se participe en ese día tan maravilloso”.

Por su parte, Mariola Galiana, concejala de Fiestas, ha afirmado que "la procesión de las aleluyas es uno de los momentos más especiales y singulares de todo el año para miles de ilicitanas e ilicitanos y por ese motivo desde la concejalía de Fiestas queremos contribuir a llenarla de vida y buenos deseos a través de esta iniciativa”. Galiana ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que no se lance aleluyas desde los balcones porque al no celebrarse la procesión, no existe dispositivo especial de limpieza y en consecuencia, se debe evitar esta acción para no provocar la aparición de aleluyas en las calles y plazas.

Origen de la procesión

La procesión de las aleluyas es una de las más antiguas de la ciudad. Se tiene constancia de su celebración desde 1531 pero fue en 1790 cuando se incorporó la imagen de Jesús Resucitado a la de la Virgen de la Asunción.

En la actualidad son pocas las poblaciones que han mantenido esta tradición y Elche es una de ellas. Su origen está en el antiguo gremio de los impresores que imprimían papeles de colores con la palabra aleluya (alegría) y las lanzaban al aire en el momento del Canto de Gloria para demostrar su júbilo ante la resurrección de Jesús.

Con el tiempo, esas estampas con la palabra aleluya fueron sustituidas por símbolos o imágenes religiosas de la Semana Santa Ilicitana o de la procesión de las aleluyas.