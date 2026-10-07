La primera sesión de la comisión municipal de investigación sobre el robo del Tesoro de Villena recibe solo a 1 de los 6 citados

La primera sesión de la comisión municipal sobre el robo del Tesoro de Villena en el museo de la localidad, el Muvi, se ha celebrado este miércoles con la asistencia de sólo uno de los seis comparecientes citados, que ha sido el director de obra de la fase 2 y de la musealización de la instalación, Ángel Luis Rocamora Ruiz.

Así lo ha anunciado al término de la sesión el portavoz del equipo de gobierno del PSOE, Javier Martínez, que ha lamentado la ausencia del resto de comparecientes, entre los que se encontraba la consellera de Cultura, Carmen Ortí: "Sabemos que esta comisión solamente es de obligatoria asistencia para personal que trabaje en el Ayuntamiento de Villena, pero difícilmente podamos conocer más información si quiénes están convocados y que son profesionales del sector o cargos de la conselleria, que también tienen responsabilidad directa sobre el Museo de Villena, no vienen a aportarla en esta comisión", ha afirmado Martínez que ha explicado que el representante de la empresa de seguridad contratada para el Muvi ha trasladado que prefería acudir a la sesión de la semana que viene y así se ha aceptado.

"El resto de comparecientes han decidido no comparecer y por lo tanto no han podido ayudarnos a esclarecer mayor información que la que ya tenemos", ha señalado el portavoz municipal.

Para la sesión de la comisión de investigación de este miércoles estaban citados, además del responsable de la empresa de seguridad y el responsable de la musealización, la directora de obra de la fase 1, Silvana Jordá Richart; la directora general de Cultura cuando se firmó la autorización, Pilar Tébar Martínez; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso Rodríguez; y la consellera de Cultura, Carmen Ortí.