Los Premios Onda Cero Elche unen este jueves a las tres comarcas del Vinalopó.

Ha llegado el día. El Gran Teatro de Elche se abre en la noche de este jueves de par en par a las tres comarcas del Vinalopó con motivo de la gala de entrega de los Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó de 2025, que cumplen su decimotercera edición.

Va a ser una noche en la que el reconocimiento y la emoción se va a apoderar de todos los rincones de un Gran Teatro que va a vestir sus mejores galas.

Se van a entregar quince premios. El Premio de Honor de Onda Cero lo van a recoger todos los cronistas de los once municipios de las comarcas del Vinalopó que aún mantienen esa figura. Es una distinción que pone en valor el papel primordial de los cronistas en la recuperación y el mantenimiento de la historia local.

La asociación Asprodis de Elda va a recibir el Premio Solidaridad, Integración y Compromiso Social; el evento Villena es Música el de Música; la empresa Astondoa de Santa Pola el de Empresa; y José Manuel Mas y Enrique Cervera el de Deportes.

En la categoría Salud, el premio es este año para el Proyecto CAIR liderado por Lucy Anne Parker, investigadora de la Universidad Miguel Hernández de Elche; el Premio Investigación es para el ilicitano Jorge Sepulcre, destacado experto mundial en neuroimagen de la demencia e investigación multiómica.

En la categoría de Medio Ambiente el reconocimiento es para el voluntariado ambiental de Pinoso; y el de Comunicación para Reme Sanz.

La Muestra Gastronómica de Aspe va a recoger el Premio Turismo; Julián Saéz, programador cultural de Elche se ha alzado con el premio en la categoría de Cultura; la escritora Elia Barceló de Elda en la de Artes.

En la categoría de Educación, el reconocimiento es para los pioneros y las pioneras que impulsaron las escuelas infantiles municipales de Elche convirtiéndolas en un modelo a seguir en toda España; la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche va a recibir el Premio Economía; y en la categoría Responsabilidad Social Corporativa el reconocimiento es para Grupo Enercoop de Crevillent.

Entre otros, han confirmado su presencia en la gala Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación; Pablo Ruz, alcalde de Elche; Juan de Dios Navarro, diputado provincial de Cultura; Juan José Ruiz, rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola; Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevillent; Irene Navarro, alcaldesa de Petrer; Silvia Verdú, alcaldesa de Pinoso; Laura Estevan, alcaldesa de Sax; y Antonio Puerto, alcalde de Aspe.

El humor y la música, de nuevo presentes

La presentación de la gala de premios va a correr a cargo la periodista Mayte Vilaseca y, un año más, la música y el humor tendrán protagonistas durante un evento que va a contar con la actuación del monologuista Edén Serrano.

El jurado de esta edición

El jurado de en los XIII Premios Onda Cero Elche – comarcas del Vinalopó ha estado integrado por Cristóbal Melgarejo, director del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) Valle de Elda; Pablo Serrano, periodista y presidente de la Asociación de Periodistas de Elche (APE); Inés Serna, pintora, el director de Onda Cero Elche, José Luis Ruiz; y los periodistas de la emisora de radio Mayte Vilaseca, Felipe Canals y David Alberola.