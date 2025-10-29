Enercoop: la energía como la vida, mejor con valores

Cien años se cumplen desde que en 1925 nació en Crevillent la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís. Su propio origen ha marcado su trayectoria, distribuyendo sus beneficios entre sus cooperativistas y además creando un área de Obra Social que cada año colabora con un centenar de proyectos que abarcan desde becas escolares a actividades deportivas, colaboración con entidades como Cruz Roja etc. Solo por poner un ejemplo, al ultimo año han invertido en acciones solidarias cerca de 600.000 euros. Este año serán los galardonados en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa y de ello hablamos en esta entrevista con Joaquín Más director general de Grupo Enercoop.