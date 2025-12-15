Un menor de edad fallece en Elche tras una colisión entre un coche y un ciclomotor

La colisión en la madrugada de este pasado domingo de un coche con un ciclomotor ha dejado el fatal desenlace de un menor de edad fallecido.

La víctima iba en el ciclomotor.

El accidente tuvo lugar en la confluencia de las avenidas de Novelda y de la Libertad. Ocurrió poco después de las 00:00 horas del domingo y hasta el lugar del accidente se movilizaron dotaciones de la Policía Local de Elche y una ambulancia del SAMU, del Servicio de Atención Médica Urgente.

La Policía Local ilicitana tiene abierta una investigación para concretar en qué circunstancias se produjo la colisión entre ambos vehículos.