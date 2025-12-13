Detenida en Elche una mujer por vender temporadas completas pirateadas de más de una quincena de telenovelas

La Policía Nacional ha detenido en Elche a una mujer de 52 años de edad que está acusada de vender a través de la plataforma ‘Milanuncios.com’temporadas completas pirateadas de telenovelas.

Según ha desvelado este sábado la Agencia EFE, se han intervenido en torno a 1.300 DVD falsificados, así como siete discos duros y un ordenador de mesa, todo ello con series enteras de telenovelas.

Entre las producciones televisivas pirateadas que presuntamente distribuía la mujer están 'Mientras haya vida', 'La encrucijada', 'Cuando me enamoro' y 'Amor sin límites', así como 'Corazón salvaje', 'Pasión', 'Mi verdad oculta', 'Cautiva de amor', 'Con esa mirada', 'Fugitivas', 'La madame', 'Un camino hacia el destino', 'Teresa', 'Alondra', 'Rubí' o 'La antorcha encendida'.

A partir de colgar los anuncios para la venta en ‘Milanuncios.com’, la detenida enviaba el material mediante DVD en formatos de vídeo mp4 o mkv por correo postal, y cobraba cantidades entre cinco y siete euros por temporada de cada telenovela, además de los gastos de envío.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Cuerpo Nacional de la Policía en Elche y se inició a raíz de la denuncia interpuesta el pasado mes de julio por parte de la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales sobre la reproducción y distribución masiva de copias piratas de obras.

En el registro del domicilio de la mujer practicado por la Policía Nacional se ha incautado gran cantidad de material informático.

Tras prestar declaración judicial, la arrestada, que es de nacionalidad española, ha quedado en libertad con cargos a la espera de lo que determine el Juzgado de Instrucción número 1 de Elche que tutela la investigación presunto delito contra la propiedad intelectual.