Diana Morant (PSOE) acusa a la Generalitat de “abandono” en el Hospital General de Elche para favorecer al del Vinalopó

El PSPV-PSOE ha acusado este viernes a la Conselleria de Sanidad de estar provocando “problemas de abandono” en el Hospital General Universitario de Elche “para que el ciudadano, con la capacidad de la libre elección, vaya a alimentar al Hospital del Vinalopó”, que es el centro sanitario que encabeza el departamento sanitario Elx-Crevillent y cuya gestión está en manos del grupo sanitario Ribera Salud por medio de una concesión administrativa, que además este 2025 ha sido prorrogada por cinco años más.

En esos términos se ha expresado Diana Morant, ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, que ha estado en Elche donde, en la sede del PSOE ilicitano, ha mantenido una reunión con responsables de la formación política en Les Corts y con concejales del PSOE en los municipios que sanitariamente están adscritos al departamento de salud Elx-Crevillent, como son Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de los Frailes y Hondón de las Nieves.

Morant ha sido rotunda en las críticas a la Conselleria de Sanidad por la gestión privada de “un hospital público”, al tiempo que ha reclamado que el mismo pase a ser de gestión directa por parte de la Conselleria de Sanidad: “Lo que le exigimos al gobierno valenciano es la reversión inmediata del hospital a la gestión pública porque ya hemos pagado suficiente y porque queremos un servicio de calidad”, ha señalado la secretaria general del PSPV que ha explicado que en los quince años de gestión privada del área sanitaria Elx-Crevillent se ha pagado con dinero público “más de 1.400 millones de euros”.