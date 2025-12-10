Para el PSOE y Compromís en Elche lo ocurrido en torno a Samuel Ruiz (Vox) es consecuencia de la forma de gobernar del alcalde

La jornada de este miércoles en Elche ha estado marcada por la situación en torno al concejal Samuel Ruiz (Vox), que tras presentar su dimisión el pasado viernes ha dado marcha atrás y ha revocado esa petición.

Ni Samuel Ruiz, ni Vox, ni el PP, su socio de gobierno, ni el alcalde de Elche Pablo Ruz se han manifestado al respecto, al menos hasta al momento.

Sí han valorado la sucesión de hechos acaecidos la oposición municipal. Tanto el PSOE como Compromís per Elx han lamentado lo sucedido y han considerado que es una muestra más de la división interna que se vive dentro del gobierno local.

Para el PSOE lo ocurrido no es “una crisis de gobierno más” sino que representa una consecuencia de una manera de “liderar el Ayuntamiento” por parte del alcalde Pablo Ruz.

El portavoz socialista ha recordado que la dimisión revocada de Samuel Ruiz supone “la cuarta crisis de gobierno” en dos años de legislatura. Con ello Díez se ha referido a las dimisiones registradas con anterioridad, dos en las filas del PP (Tito Costa y José Navarro) y una en Vox (Raúl Sempere).

Por otro lado, el portavoz del PSOE de Elche ha instado al alcalde ilicitano “a dar la cara” ante el enfrentamiento con Vox y ha urgido que se dé a conocer la fecha en la que se va a celebrar el pleno para aprobar el presupuesto municipal del próximo año, dándose trasladado de ese documento a la oposición municipal para que pueda analizarlo y plantear las propuestas que considere necesarias en torno al mismo.

Un "esperpento" para Compromís

Desde el grupo municipal de Compromís per Elx la valoración que se ha realizado de lo vivido se ha movido en una línea argumental muy parecida a la expresada por el PSOE.

Esther Díez, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, ha cargado contra el gobierno local del PP y Vox del que ha dicho que “han convertido la política municipal” en “un esperpento”. Ha valorado la dimisión y posterior revocación de Samuel Ruiz “como una muestra más” de que ·el gobierno municipal está a la deriva”.