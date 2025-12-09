Compromís per Elx considera “vergonzoso” que Pablo Ruz no haya valorado los audios del CEO de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón

LEER MÁS Seis sindicatos piden que se garantice que la actividad del Hospital del Vinalopó de Elche no está afectada por la polémica en Torrejón

Compromís per Elx ha calificado este martes de “vergonzoso” que el alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), no se haya pronunciado respecto a los audios atribuidos al CEO del grupo empresarial Ribera Salud en los que, en torno al Hospital de Torrejón de Madrid, cuya gestión está en manos de esa entidad por concesión administrativa, en los que sugería la adopción de medidas para favorecer la rentabilidad económica de la empresa aun por delante de criterios médicos.

El grupo Ribera Salud también gestiona el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, que encabeza el área sanitaria pública Elx-Crevillent: “Es vergonzoso que Pablo Ruz no se pronuncie sobre los audios que hemos conocido recientemente del consejero delegado de Ribera Salud en los que se defiende la rentabilidad de la empresa por delante del criterio médico”, ha criticado Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx, que ha incidido en que “hablamos de la compañía que gestiona el Hospital del Vinalopó y por tanto su preocupación por este asunto debería ser máxima”.

“Un alcalde comprometido con sus vecinos y vecinas hubiera exigido desde el primer día que el Hospital del Vinalopó fuera de gestión pública, pero, en lugar de eso, Pablo Ruz corrió a las puertas del centro hospitalario a celebrar la prórroga a la empresa Ribera Salud en una actuación absolutamente lamentable que demuestra que estaba más preocupado en defender los intereses de la compañía que la salud de sus vecinos y vecinas”, ha concluido Esther Díez.