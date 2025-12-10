Nueva dimisión en el gobierno local de Elche: renuncia al acta de concejal Samuel Ruiz de Vox

La noticia política que más va a dar que hablar este miércoles saltaba en la noche de ayer martes y es la renuncia al acta de concejal de Samuel Ruiz, edil del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche que ha ostentado la responsabilidad de las áreas municipales de Promoción Económica, Formación y Empleo, así como la portavocía adjunta de la formación política de ultraderecha.

De su renuncia se va a dar cuenta en un pleno municipal extraordinario convocado para este viernes y en el pleno del Ayuntamiento de este mes de diciembre, que tendrá lugar el viernes de la semana que viene, tomará posesión de su acta el relevo de Ruiz en la Corporación que va a ser Ana María Romero, asesora hasta ahora del grupo municipal de Vox.

La dimisión de Samuel Ruiz llega en pleno proceso de negociación de los presupuestos municipales para 2026 entre PP y Vox, formaciones políticas que forman el equipo de gobierno, y después que el propio edil de Vox que ha dimitido se haya mostrado claramente crítico en los últimos meses con algunos aspectos de ese presupuesto o decisiones adoptadas en primera persona por el alcalde Pablo Ruz, del PP.

Segunda dimisión en Vox y cuarta en el gobierno local

La renuncia de Samuel Ruiz es la segunda que se produce en las filas de Vox este mismo año, tras la marcha el pasado mes de junio del exconcejal Raúl Sempere, que era responsable del departamento de Pedanías.

Además, la dimisión de Ruiz es la cuarta que se registra en el equipo de gobierno del Ayuntamiento en el presente mandato tras la dos que también ha experimentado en sus filas el PP. En el Grupo Popular primero renunció a su acta de concejal Tito Costa. Fue en julio del año 2023 y era edil de Desarrollo Local, Juventud, Hostelería, Comercio, Mercados, Mercadillos y Ocupación de Vía y Espacios Públicos. Más tarde, en abril de 2024, renunció a su acta de concejal del PP José Navarro, que era el concejal de Deportes y Recursos Humanos.