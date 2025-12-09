Elche: Rafa Mir ya duplica los goles de sus dos últimas temporadas

Rafa Mir ha recuperado la sonrisa como franjiverde. Ante el Girona marcó un doblete en apenas seis minutos para sentenciar el partido y ya lleva seis goles en quince jornadas. Lleva camino de superar su mejor temporada a nivel anotador. En Elche es feliz y eso se nota sobre el terreno de juego.

El punta de Cartagena ya ha duplicado los goles que hizo en sus dos últimas temporadas. En la 2024-2025 participó en veinte encuentros de Liga con el Valencia y solo marcó un tanto. Hace dos campañas, en el Sevilla, hizo dos dianas en quince partidos de Liga. Por tanto, anotó tres goles en dos cursos ligueros.

La mejor temporada de Rafa Mir fue la 2020-2021 con el Huesca. Su equipo acabó descendiendo a Segunda, lo que le dio la salvación al Elche de Fran Escribá. Mir hizo trece goles en Liga y marcó otros tres tantos en Copa del Rey. El gran momento que vivía le llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el Elche comenzó la temporada con tres goles en cuatro jornadas. Después frenó su eficacia y en noviembre, en Montjuic ante el Barça, volvió a ver portería. En Girona recuperó la titularidad, puesto que fue suplente en Getafe, y respondió con un doblete en el Martínez Valero.

Restan dos jornadas de Liga antes de concluir el año, además del encuentro de Copa del Rey correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo. Rafa Mir quiere seguir engrosando su cuenta anotadora.