Seis sindicatos piden que se garantice que la actividad del Hospital del Vinalopó de Elche no está afectada por la polémica en Torrejón

Las secciones sindicales de SATSE, del Sindicato Médico, UGT, CCOO, CSIF y SI del departamento de salud Elx-Crevillent (el del Hospital Universitario del Vinalopó) han solicitado al grupo Ribera Salud, que es el que asume la gestión del mismo, que les facilite, dice, “toda la información que permita garantizar que la actividad” de esa área de salud “no se haya podido ver afectada por las prácticas” que recogen los audios del CEO del grupo empresarial en relación al Hospital de Torrejón de Madrid y que ha develado esta semana el diario El País.

Los seis sindicatos han suscrito un comunicado conjunto en el que expresan su “apoyo” a “cualquier auditoría externa que contribuya”, inciden, “a revisar, verificar o aclarar los procesos de gestión y planificación asistencial”.

Asimismo, por medio de ese comunicado trasladan “tranquilidad a la población atendida” en el área sanitario del Hospital Universitario del Vinalopó porque, señalan los sindicatos, “la calidad asistencial y la seguridad del paciente continúan siendo nuestra prioridad” para el conjunto de profesionales que trabajan en el área sanitaria.

Comunicado de Ribera Salud

Desde el grupo Ribera Salud se ha emitido un comunicado en el que se asegura que las informaciones publicadas son, dice, “sobre unos extractos de una grabación de una reunión interna en el Hospital de Torrejón” que “no reflejan el contenido íntegro de la reunión y se encuentran fuera de contexto”.

Asegura el grupo empresarial que su “prioridad son y seguirán siendo” los pacientes, así como que “la ética de los profesionales que integran la organización es incuestionable y su práctica diaria responde a un solo objetivo”, que es el de “cuidar de la salud de los pacientes con vocación de servicio”.