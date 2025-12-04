La Policía Nacional detiene en Elche a cuatro personas por una estafa masiva de bonos de estética que asciende a 46.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Elche a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, a las que se acusa de vender bonos de sesiones de estética para recibir tratamientos en la clínica que gestionaban y que nunca llegaron a completarse o realizarse.

La investigación ha identificado hasta 358 afectados por la presunta estafa, cuyo perjuicio económico se cifra inicialmente en casi 46.000 euros.

De ese total de afectados, sólo 31 había interpuesto denuncia hasta la fecha en la que los agentes cerraron la investigación.

Eran bonos, que alcanzaban un coste de hasta 350 euros, para tratamientos de belleza o depilación láser. En muchos casos, la víctima, tras haber iniciado el tratamiento contratado, habían encontrado la clínica cerrada sin previo aviso.

La clínica había estado realizando campañas agresivas de venta de bonos de descuento del 20 o el 30 % durante todo el año y, en Navidad o Semana Santa descuentos de hasta el 50 %. En todos los casos aseguraba que los bonos adquiridos carecían de fecha de caducidad.

Llegaron a ser vendidos incluso el mismo día que la clínica cerró su actividad sin aviso previo.

Problemas de liquidez y venta de la empresa

La gestión de la clínica la llevaba un empresario que, tras la campaña de venta de bonos, comenzó a experimentar problemas de liquidez que se tradujo en dificultades para abonar las nóminas de los empleados.

Por ese motivo, decidió vender la clínica a una conocida, que adquirió en sociedad con su pareja la totalidad de participaciones del negocio junto con la deuda pendiente que se había generado en relación a los bonos descuento, cuya cifra real, conocieron con posterioridad los compradores que era más elevada de lo que les habían expuesto en el momento de la compra.

Así, la nueva dirección de la clínica dio al parecer como directriz a sus empleados que no debían atender a los bonos que venían de la administración anterior, indicándoles que tenían que dar excusas como que las máquinas se habían estropeado o que la empleada encargada del tratamiento estaba enferma.

Nueva campaña de bonos y cierre de la clínica

No obstante, la nueva gerencia inició una nueva campaña de venta de bonos de larga duración, esta vez con fecha de caducidad. Los bonos, se cobraban en efectivo y no entregaban ningún ticket acreditativo a los clientes, al tiempo que a los clientes que lo solicitaban, la gerente les daba de alta en el sistema informático para imprimir una factura, pero luego los borraba del sistema.

Al mes siguiente del cierre de la clínica, el anterior administrador volvió a recomprarla quedando sin atender, además de los bonos anteriores, los nuevos que habían sido vendidos con conocimiento de que se iba a cerrar la empresa.