La multinacional Chison imparte en Elche un curso de formación en el Hospital Veterinario FÉNIX

El Hospital Veterinario Fénix de Elche ha acogido una importante sesión formativa dirigida a profesionales del sector veterinario para dar a conocer las últimas novedades en sistemas de diagnóstico por imagen

La multinacional Chison, líder internacional en tecnología de diagnóstico por imagen y ecografía, ha desarrollado en Elche una completa jornada formativa dirigida a profesionales del sector veterinario. El evento se ha llevado a cabo en las instalaciones del Hospital Veterinario Fénix, que es punto de referencia en la provincia de Alicante, por su apuesta en la innovación y la formación continua de trabajadores para el sector.

Durante la formación, los profesionales asistentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano las últimas novedades en sistemas de diagnóstico por imagen, así como los avances más recientes en ecografía abdominal aplicada a la práctica veterinaria.

El equipo técnico de Chison ha presentado diversas mejoras en resolución, software inteligente y herramientas avanzadas de análisis que permiten una mayor precisión diagnóstica y una optimización del flujo de trabajo clínico.

La sesión formativa ha combinado demostraciones prácticas; exploración directa utilizando los equipos; y espacios de debate entre los veterinarios participantes para fomentar el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos en un entorno altamente especializado.

La multinacional Chison a través de su comercializador Sonuvex en España, reafirma así su compromiso con la comunidad veterinaria, impulsando la formación continua y acercando tecnología de vanguardia a los profesionales que cada día trabajan por mejorar la salud animal.

