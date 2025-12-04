El Eldense apea al Almería, recibe 40.000 euros y sueña con 'El Gordo' en dieciseisavos

El Eldense vivió una inolvidable noche de Copa del Rey ante el Almería. Una remontada en el segundo acto con goles de Hamza Bellari y Nacho Quintana le dio el pase a dieciseisavos de final. El club azulgrana percibirá algo más de 40.000 euros por el pase y ya sueña con la visita de uno de los 'grandes'.

Está garantizado que el conjunto de Claudio Barragán recibirá a un equipo de Primera División. La eliminatoria se disputará en un par de semanas, entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre. A falta de las eliminatorias de este jueves, hay cinco conjuntos de Primera RFEF clasificados: Eldense, Talavera, Guadalajara, Ourense y Murcia.

Los conjuntos de inferior categoría se medirán a los equipos de la Supercopa: Barça, Real Madrid, Atleti y Athletic de Bilbao. Este jueves juegan su partido cuatro escuadras de Segunda RFEF: Real Ávila, Atlético Baleares, Sant Andreu y CD Extremadura. Al Eldense, obviamente, no le interesa el pase de ninguno de ellos.

El Ourense, a pesar de militar en Primera RFEF, tendrá preferencia en el sorteo porque proviene de la Copa Federación. Por tanto, si no hay una hecatombe este jueves de equipos de Primera, se llevará a uno de los cuatro de la Supercopa.

El sorteo de dieciseisavos se celebrará el próximo martes 9 de diciembre. Elda volverá a vivir una gran noche, al igual que en 2023 con la visita del Athletic Club al Nuevo Pepico Amat. En la entidad azulgrana ha sentado muy bien la clasificación, puesto que más allá del prestigio y el dinero recibido por el pase, son conscientes de que puede haber una gran taquilla en la siguiente fase.