El Eldense se pone al día con la plantilla: ya ha cobrado noviembre

Los jugadores del Eldense ya han cobrado el mes de noviembre. El club azulgrana se ha puesto al día tras unos días de incertidumbre y achaca el retraso a un trámite pendiente en el registro mercantil. El cambio de titularidad se ha demorado y, como consecuencia, ha habido retrasos con la entidad bancaria.

La plantilla ha cobrado incluso por adelantado, puesto que siempre hay unos días de margen dentro del mes en curso para hacer frente a los pagos del mes anterior. Desde la propiedad azulgrana ya avanzaban este martes que el asunto iba a quedar zanjado, tal y como reconoció posteriormente Claudio Barragán.

Los rumores se multiplicaron el pasado sábado tras la derrota frente al Antequera. El Eldense abonó este lunes la mensualidad correspondiente a octubre y ‘apagó’ el incendio que se generó tras la comparecencia postpartido del técnico de Manises.

Los empleados de la entidad azulgrana también han percibido ya la nómina de octubre y desde la propiedad aseguran que entre miércoles y jueves recibirán también la correspondiente al mes de noviembre.

Problema resuelto en el Eldense antes del la cita copera ante el Almería. La nueva propiedad le da mucha importancia al torneo, puesto que es consciente de que un triunfo acercaría el sueño de ver a un rival europeo de Primera en el Nuevo Pepico Amat.

Desde el club azulgrana, a través del director deportivo y el director general, se ha intentado tranquilizar en los últimos días a la plantilla con la demora en los pagos. La presidente Carolina Holguín y Juan Carlos Trujillo también se han puesto en primera persona. Incluso se produjo una reunión este martes para calmar los ánimos e insuflar aire de cara al encuentro de Copa del Rey.

