Pablo Ruz, del PP, desconvoca el pleno del Ayuntamiento de Elche de renuncia de Samuel Ruiz, de VOX, tras dar éste marcha atrás y no dimitir

Cuando menos rocambolesca. Así podría definirse la situación que se ha vivido este miércoles en Elche en torno a la dimisión, que finalmente no va a ser tal, del concejal de Vox Samuel Ruiz.

El edil de Promoción Económica y Empleo formalizó el pasado viernes su renuncia como concejal argumentando “motivos profesionales” en el escrito que pasó por Registro Municipal.

Este miércoles ha presentado otro escrito, revocando esa petición.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz del PP, había convocado anoche un pleno extraordinario para este próximo viernes para, según rezaba la convocatoria, abordar la “toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal” de la Corporación “formulada por D. Samuel Ruiz Tena”.

Esa sesión plenaria ha tenido que ser desconvocada y el lio que se ha montado ha visibilizado muy claramente el último de los enfrentamientos director dentro del equipo de gobierno entre el PP y Vox.

Ese enfrentamiento ha llegado en pleno proceso de negociación entre ambas formaciones políticas para la elaboración del presupuesto municipal del próximo año. En ese contexto, se ha circunscrito la última diferencia de calado entre el PP y Vox. Ha sido la última, pero no la primera, y ha estado motivada en muy buena medida por la disparidad que unos y otros tienen a la hora de decidir el destino de algunas partidas presupuestarias.

La convocatoria por parte del alcalde del pleno extraordinario para este próximo viernes no ha gustado nada a Samuel Ruiz e incluso ha sido la causa directa de que esta mañana haya decidido dar marcha atrás y presentar un nuevo escrito revocando su petición de dimisión. Ha sido su rotunda, también directa, respuesta frente a la acción del alcalde que convocar el pleno extraordinario para este viernes.

En su escrito de revocación, Samuel Ruiz argumenta que “habiendo reconsiderado” su decisión da marcha atrás y frena su decisión, teniendo en cuenta “las muestras de cariño” y su “compromiso con la ciudad y la ciudadanía de Elche”.