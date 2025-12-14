Un incendio deja en Elche cinco personas trasladadas al hospital por inhalación de humo

Un incendio originado en un inmueble de la calle Antonio Mora Ferrández de Elche ha dejado este domingo un balance de cinco personas atendidas por inhalación de humo en el lugar por el personal sanitario y médico desplazado. Todas han sido evacuadas al Hospital General Universitario del Elche.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana el incendio se ha producido en torno a las 08:30 horas y hasta el lugar del mismo se han movilizado tres ambulancias, concretamente una dotación del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU), otra de Soporte Vital Básico (SVB) y una tercera de Transporte No Asistido.

Se ha atendido a personas con edades comprendidas entre los 19 y 35 años.