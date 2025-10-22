Julián Sáez: "Una ciudad que apoya las artes escénicas es una ciudad que mira al futuro"

Julián Sáez Pérez acaba de cumplir veinte años como programador cultural en Elche.

Gracias a su implicación, Elche cuenta con peso tanto en la Red de Teatres de la Generalitat como en la Academia Nacional de las Artes Escénicas, de la que es académico desde hace un año.

Trabajando temporada a temporada en la elaboración de la programación del Gran Teatro de Elche, y la mayoría de las veces con un presupuesto muy ajustado, ha conseguido traer a Elche grandes producciones tanto en musicales, como en opera, ballets internacionales y compañías de prestigio nacional, sin olvidar su apoyo a las compañías locales y al teatro amateur.

Además, durante años ha sido el coordinador de la programación cultural en barrios y pedanías y el impulsor de una programación estable en los Cines Municipales Odeón. Goza de gran prestigio entre los programadores de los mejores teatros de España. El jueves 6 de diciembre será el galardonado en los Premios Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó en la categoría de Cultura y hoy hemos charlado con él en esta entrevista en Más de uno Elche.