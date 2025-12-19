Eldense: crecen los pretendientes de Floris Smand

El futuro de Floris Smand apunta a ser uno de los culebrones en Elda de los próximos mercados de fichajes. El central tiene contrato, de momento, hasta 2027 con la entidad azulgrana y se encuentra cómodo en el Eldense. Sin embargo, su gran rendimiento está provocando que crezcan los pretendientes en hacerse con sus servicios. El partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad atrajo a más equipos.

Smand fue una de las grandes apuestas de la dirección deportiva azulgrana. Víctor Lafuente seguía la pista del defensa neerlandés desde hace tiempo. Sin ir más lejos, ya hubo contactos e interés por parte del Eldense en 2024, con el alicantino en la secretaría técnica y el equipo en Segunda División. La operación no se pudo dar, pero un año después acabó en España procedente del SC Cambuur.

El zaguero es un fijo para Claudio Barragán, al igual que lo fue para Javi Cabello. Ha sido titular en los dieciséis partidos de Liga hasta el momento y ha disputado el 98% de los minutos en Primera Federación. En Copa del Rey completó la eliminatoria ante la Real Sociedad. Solo ha visto dos tarjetas amarillas, por lo que es un central bastante aseado. La salida de balón es otro de sus puntos fuertes.

El gran rendimiento que está ofreciendo no pasa desapercibido en el mundo del fútbol. Numerosos clubes de Segunda División siguen al defensa, que también cuenta con el interés de equipos de Portugal, Alemania o Bélgica. En el Eldense son conscientes de que, si sigue a este nivel, será la mayor venta de la historia de la entidad. Hasta ahora, el récord lo ostenta Sixtus. Fue traspasado este verano a la Segunda División de Bélgica por cerca de 450.000 euros.

Las personas que le conocen bien no se sorprenden por el gran partido que hizo ante la Real Sociedad. Su experiencia en la Eredivisie, la Primera División de Holanda, le otorga poso y experiencia en este tipo de escenarios y ante rivales de entidad. Diputó 23 encuentros en la máxima categoría de su país.

A diferencia de otros jugadores en temporadas anteriores, Floris Smand sí cuenta con cláusula de rescisión. De momento, la interacción entre los clubes interesados y el Eldense se ha limitado a conversaciones informales. Parece claro que será prácticamente imposible retener al jugador más allá de verano, pero la gran duda es si alguno de los pretendientes se lanzará a por el neerlandés en este mercado de invierno.

En el Eldense están tranquilos y saben que Smand es una pieza clave en el proyecto que busca regresar a Segunda División. El jugador también se encuentra satisfecho en el Nuevo Pepico Amat. En el caso de que llegue una oferta formal en enero, en las oficinas del club valorarán si es el momento de dejar salir al zaguero para hacer caja.