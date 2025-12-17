El Eldense, reforzado para la Liga a pesar del mazazo en Copa

La eliminación copera dolió mucho en Elda. El Eldense no fue inferior a la Real Sociedad y solo un desajuste en la última jugada propició el gol de Pablo Marín. Un mazazo cuando ya se vislumbraba la prórroga. Nacho Quintana había empatado el partido después del tanto de Luka Sucic y los de Claudio Barragán tuteaban a los donostiarras.

La tristeza por la derrota ha dejado paso al orgullo por el partido realizado. El Eldense demostró ante la Real Sociedad que es un serio candidato al ascenso a Segunda División. Con la 'unidad B', planteó batalla hasta el final. Manu Molina y Fidel ni siquiera tuvieron minutos, mientras que Dioni disputó el tramo final.

El conjunto de Barragán sale reforzado de la Copa. Ha firmado un torneo brillante, eliminando al Almería y poniendo contra las cuerdas a la Real Sociedad. Ahora toca centrarse en la Liga, donde se sitúa a dos puntos del playoff de ascenso. Este sábado se disputa el último encuentro del año recibiendo al filial del Real Betis Balompié. El triunfo contra el colista es innegociable para asaltar la promoción o, en su defecto, quedarse cerca.

Más allá de lo deportivo, el paso del Eldense por la Copa ha dejado más dinero en las arcas del Nuevo Pepico Amat. Cerca de 80.000 euros ha percibido por los pases ante Jaén y Almería. A ello hay que sumarle las taquillas contra Almería y Real Sociedad, además de lo ingresado por los derechos de televisión. Se estima que cerca de 200.000 euros en total. La afluencia de público al duelo ante la Real Sociedad fue más floja de lo esperado, con algo más de 3.000 espectadores.

La 'espinita' es que el Eldense sigue sin poder derrocar a un Primera División. En las últimas temporadas, Athletic Club de Bilbao y Valencia también han pasado por el Nuevo Pepico Amat. Ante la Real ha sido la ocasión en la que más cerca ha estado la machada, pero un cruel final lo evitó.

La afición del Eldense supo valorar el derroche físico de su equipo y despidió a los jugadores con una sonora ovación, además de la habitual palmada colectiva. La derrota fue dolorosa, pero la Copa ha sido un punto de inflexión para el cuadro azulgrana... y muy rentable para el club.