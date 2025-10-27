Astilleros Astondoa: cuatro generaciones de artesanía, innovación y compromiso con la sostenibilidad

Los inicios de Astondoa en el mundo de la náutica se remontan a 1916 en una carpintería de Portugalete, Vizcaya, donde los hermanos Jesús y José comenzaron a construir botes de remos y traineras. Cuatro generaciones después y ya ubicados en Santa POla han pasado por sus manos más de 3000 embarcaciones que se venden en los cinco continentes. Esta empresa recibirá el próximo 6 de noviembre el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó en la categoría de Empresa. Para hablar de ello entrevistamos a Ione Astondoa.