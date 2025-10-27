PREMIOS ONDA CERO

Astilleros Astondoa: cuatro generaciones de artesanía, innovación y compromiso con la sostenibilidad

La empresa, ubicada en Santa Pola desde hace cincuenta años, ha construido más de 3.000 embarcaciones

Mayte Vilaseca

Elche |

Los inicios de Astondoa en el mundo de la náutica se remontan a 1916 en una carpintería de Portugalete, Vizcaya, donde los hermanos Jesús y José comenzaron a construir botes de remos y traineras. Cuatro generaciones después y ya ubicados en Santa POla han pasado por sus manos más de 3000 embarcaciones que se venden en los cinco continentes. Esta empresa recibirá el próximo 6 de noviembre el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó en la categoría de Empresa. Para hablar de ello entrevistamos a Ione Astondoa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer