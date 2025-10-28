PREMIOS ONDA CERO

Proyecto Cair: la UMH de Elche, sanitarios y actores sociales, unidos para mejorar la racionalidad de la salud pública

La profesora Lucy Anne Parker lidera un equipo que busca diseñar estrategias de promoción de la salud con la participación de los vecinos del barrio de Carrús

Mayte Vilaseca

Elche |

Desde hace un mes, un grupo de integrantes del Proyecto Care están entrevistando a vecinos del barrio de Carrús de Elche sobre sus hábitos, el uso que hacen de la sanidad pública o su socialización. Y es que esta es una de las fases fundamentales del proyecto Care que ha unido a la Universidad Miguel Hernández, los equipos sanitarios de los centros de salud de Carrús y San Fermín y las asociaciones vecinales y sociales de este barrio para sentar bases de mejora de la racionalidad del sistema de salud pública a nivel comunitario.

Este trabajo ha merecido el reconocimiento del jurado de los Premios Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó en la categoría de Salud y para conocerlo mejor hablamos con su directora, la profesora Lucy Anne Parker.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer