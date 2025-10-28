Proyecto Cair: la UMH de Elche, sanitarios y actores sociales, unidos para mejorar la racionalidad de la salud pública

Desde hace un mes, un grupo de integrantes del Proyecto Care están entrevistando a vecinos del barrio de Carrús de Elche sobre sus hábitos, el uso que hacen de la sanidad pública o su socialización. Y es que esta es una de las fases fundamentales del proyecto Care que ha unido a la Universidad Miguel Hernández, los equipos sanitarios de los centros de salud de Carrús y San Fermín y las asociaciones vecinales y sociales de este barrio para sentar bases de mejora de la racionalidad del sistema de salud pública a nivel comunitario.

Este trabajo ha merecido el reconocimiento del jurado de los Premios Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó en la categoría de Salud y para conocerlo mejor hablamos con su directora, la profesora Lucy Anne Parker.