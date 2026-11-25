La Policía Local de Novelda ha interpuesto en los últimos cinco meses un total de 34 denuncias por vertidos incontrolados. Lo ha hecho en el marco de una campaña de vigilancia en zonas en las que se tiene constancia que se acumulan vertidos que se puso en marcha el pasado 1 de julio.

Las actuaciones de la Policía Local noveldense se han visto reforzadas con la instalación de cámaras de videovigilancia, que han permitido identificar a los infractores y aportar pruebas gráficas que acreditan los hechos denunciados.

Desde el Ayuntamiento de Novelda se ha recordado que esas conductas están tipificadas como infracciones graves.

No en vano, las ordenanzas vigentes en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó prevén multas de entre 750 y 1.500 euros por el abandono de enseres y vertidos incontrolados en la vía pública, e incluso de 2.000 a 100.000 euros en los supuestos de vertidos de escombros y residuos de construcción no peligrosos en solares o vía pública.

En el caso de residuos peligrosos amianto, uralita, pinturas o disolventes, por norma general, las sanciones parten de los 20.000 euros.

El Ayuntamiento de Novelda ha apelado de nuevo a la responsabilidad y colaboración ciudadana para hacer un uso adecuado de los contenedores de residuos y de los servicios municipales de recogida de residuos con el objetivo de mantener una ciudad limpia y cuidada.